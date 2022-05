Efringen-Kirchen Gelungener Start der jüngsten Bläser

Das zehnköpfige Orchester spielt seit November 2021 zusammen und trifft sich dazu jeden Dienstag in den Räumen der Musikschule in Istein. Wolfgang Wetzel ist mit seinem Erfahrungsreichtum genau der richtige Mann für das Projekt Bläserklasse in Istein, stellt Windmüller fest. Die Kinder zwischen sieben und elf Jahren haben große Freude am gemeinsamen Musizieren unter seiner Leitung. Das Bläserklassen-Konzept sieht vor, dass sich die Schüler schon ab der ersten Stunde Instrumentalunterricht in diesem Miniorchester treffen. Ziel ist, dass die Kinder von Beginn an gemeinsam musizieren und mit Freude und Motivation bei der Sache sind. Das erste Ergebnis konnte sich sehen und hören lassen. Es gab viel Applaus und das Publikum verlangte nach einer Zugabe. Die Kinder strahlten, voller Stolz auf das, was sie in einem halben Jahr gelernt haben.