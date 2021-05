Efringen-Kirchen Gemeinde trägt die Kosten

Fördermittel für die Sanierung der Umrandung gebe es nicht, teilte Wahler mit. Das habe mehrere Gründe. So stehe die Umrandung nicht unter Denkmalschutz, legte Wahler dar. Und selbst wenn dem so wäre, müssten für die Sanierungsmaßnahme, damit sie förderfähig wäre, mindestens 30 000 Euro anfallen. Sowohl die Kosten für die Arbeiten an der Umrandung als auch jene, die für die Sanierung des Denkmals selbst bereits angefallen sind, bewegen sich deutlich unter diesem Betrag.

„Es ist nicht immer alles so einfach, wie es für manchen Bürger scheint. Es gibt überall Vorschriften und Richtlinien – so auch bei der Förderung von Denkmälern“, so Wahler. Auch seitens der Ortsverwaltung sei man gewillt, wenn es möglich ist, Fördergelder mitzunehmen und mache sich im Vorfeld natürlich auch Gedanken dazu, versicherte die Ortsvorsteherin.