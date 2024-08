Efringen-Kirchen: Gemeindetag zeichnet elf Kommunalpolitiker für ihr Engagement aus

Die Bürgermeisterin konnte Karl Rühl für 30 Jahre kommunalpolitische Tätigkeit würdigen. Er gehöre seit 1994 dem Gemeinderat an. Zwei Mal sei er für fünf Jahre der erste Stellvertreter des Bürgermeisters und von ihr gewesen. Für die Leistung gab es eine Stele des Gemeindetags. Ebenfalls mit einer Stele wurde Richard Ludin geehrt. Der bisherige Ortsvorsteher von Welmlingen ist seit 25 Jahren in der Kommunalpolitik und hatte verschiedene Funktionen inne. Für sein 20-jähriges Engagement in der Kommunalpolitik bekam Hanspeter Buck die Ehrennadel des Gemeindetags. Buck blickt nicht nur auf seine Tätigkeit im Ortschafts- und Gemeinderat zurück, sondern war ebenso als Kreisrat aktiv.

Mehrere Ortschafts- und Gemeinderäte galt es, für ihr zehnjähriges Engagement zu würdigen. Die Nadel des Gemeindetags Baden-Württemberg erhielten Karl-Friedrich Hess, Joelle Kammerer, Gerhard Kienle, Jörg Kratz, Rudolf Ritz, Anja Schaffhauser, Andrea Wahler und Joachim Wechlin.