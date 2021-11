Pfarrer Martin Karl erinnerte an die Tradition des gemeinsamen Feierns von Allerheiligen, Allerseelen und des Volkstrauertags in Istein und an das damit verbundene Totengedenken für alle Verstorbenen. Nach der Verlesung der im vergangenen Jahr seit Allerheiligen und Allerseelen verstorbenen Menschen in Istein segnete er die Gräber.

Ortsvorsteherin Daniela Britsche ging in ihrer Ansprache zum Gedenken an die Opfer von Krieg, Verfolgung und Terror auf die zeitgenössische Wahrnehmung ein und bezeichnete das Gedenken an die zwei Weltkriege als „indikativen Bestandteil unserer Gedenkkultur“, mit Hinweis auf die „besondere Verantwortung der Deutschen als Kriegspartei“. Daher sollten, so die Ortsvorsteherin, „Gedenkstätten Erinnerungsorte sein und das Gedenken grundsätzlich für alle Opfer gelten“.