Folgende Mitglieder wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt: für 25 Jahre aktives Singen Eva Hoffmann und Berthold Schmitz, für 40-jährige Mitgliedschaft Rosemarie Krebs und Evelyne Zipzin, für 31 Jahre, davon 16 Jahre aktiv, Heidi Möllendorf und für 33 Jahre, davon 14 Jahre aktiv, Christiane Rübin.

Auch den vielen auswärtigen Mitgliedern dankte der Vorsitzende.

Termine

Feste Termine im kommenden Jahr seien der Flohmarkt am 11. März, so Knorr, außerdem das Singen am Denkmal gemeinsam mit dem Männerchor „Rhenus“ am Volkstrauertag am 19. November, dem Totengedenken am 26. November und dem Weihnachtsgottesdienst am 26. Dezember 2023.