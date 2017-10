Efringen-Kirchen „Genauer hinschauen“ ist angesagt

Von Saskia Scherer

Diakon Roy Paraiso von der katholischen Seelsorgeeinheit Kandern-Istein und Pfarrer Stefan Mahler von der evangelischen Gemeinde Efringen-Kirchen laden alle Interessierten zu einem Jüdischen Abend ein.

Efringen-Kirchen. Paraiso geht es vor allem darum, „genauer hinzuschauen“, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt. „Wir wollen einen Blick darauf werfen, wie die jüdische Gemeinde in Kirchen uns beeinflusst und was sie bewegt hat“, sagt er. Das lasse sich durchaus auch mit der heutigen Zeit verbinden – gerade, was die Flüchtlinge angehe. „Wenn ich jemand Fremdes kennenlerne und Freundschaft mit ihm schließe, gewinne ich ja auch ganz neue Eindrücke.“

Zu Gast am Jüdischen Abend sind der Rabbiner Yael Nizenholz von der israelitischen Gemeinde Basel, Rachel Scheinker, Vorsitzende der Synagoge Lörrach, die über den jüdischen Alltag und die traditionelle Bräuche sprechen wird, sowie der Historiker und Pfarrer im Ruhestand Axel Huettner.

Huettner will in seinem Vortrag einen kurzen Rückblick auf die Geschichte der Kirchener Juden halten, wie er im Vorfeld verrät. Des Weiteren steht die Deportation nach Gurs im Fokus, die sich diesen Oktober zum 77. Mal gejährt hat. „Damals wurden viele Juden aus Kirchen deportiert. Es soll um ihre Lebensschicksale, aber auch diesen schrecklichen Ort Gurs gehen“, erzählt Huett­ner weiter.

Außerdem will der Historiker einen Blick auf die Lebensgeschichte von Herbert Bräunlin aus Kirchen werfen, der kürzlich im Alter von 94 Jahren verstorben ist. „Nach NS-Sprachgebrauch war er ,Halbjude’, und er hat aus sehr authentischen Quellen von dieser Zeit berichtet“, sagt der ehemalige Pfarrer. Das hat Huettner auch in seinem Buch „Die jüdische Gemeinde von Kirchen“ festgehalten, in dem Beiträge zur geschichtlichen, politischen, wirtschaftlichen und religiösen Situation der Juden im Markgräflerland stehen.

Rachel Scheinker wird vom jüdischen Alltag berichten und auch über jüdische Frauen sprechen. „Sie ist ja in Isreal geboren und hat gleich zugesagt, an diesem Abend zu referieren“, freut sich Paraiso. Ohnehin sei er im Vorfeld bereits auf großes Interesse gestoßen, und auch Pfarrer Mahler habe gerne seine Unterstützung zugesichert.

Rabbi Yael Nizenholz wird die jüdische Liturgie thematisieren. „Auch wir Christen haben unseren Ursprung schließlich im Judentum. Wörter wie ,Amen’ oder ,Halleluja’ sind jüdische Begriffe, genauso wie das Vaterunser – das weiß nicht jeder“, weiß Paraiso. Da gebe es Einflüsse, die den Menschen so gar nicht bewusst seien, meint der Diakon.

Für musikalische Umrahmung sorgen die „Paradise House Band“ und weitere Musiker der Chrischonagemeinde. Auch für eine kleine, passende Bewirtung ist gesorgt. Nach den Vorträgen besteht noch die Möglichkeit zur Diskussion mit den Referenten.