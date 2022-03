Efringen-Kirchen Generationswechsel bei den Vogelfreunden

Unermüdlicher Einsatz

Dass es eine Verjüngung an der Spitze des Vereins geben soll, war schon länger Wieslers Ziel. Dies auch vor dem Hintergrund, dass der Verein gleich mehrere junge Mitglieder gefunden hat, die sich nun aktiv an Naturschutzmaßnahmen beteiligen. Festgehalten wurde von mehreren Laudatoren in der sehr gut besuchten 62. Generalversammlung des Vereins in der Alten Schule, dass es ohne den Einsatz von Wiesler und Kurz den Verein vielleicht nicht mehr geben würde. „30 Jahre an der Spitze sind genug, wir haben glücklicherweise jetzt junge Leute, die Verantwortung übernehmen und vielleicht noch ganz neue Aspekte und Ideen für die Vereinsarbeit beitragen können“, informierte Wiesler. Kurz bedankte sich für eine tolle Zeit, in der man viel habe realisieren können, von Grundstückskäufen bis hin zu Bach-Renaturierungen. Die neuen Vorstandsmitglieder hatten sich für Wiesler, Kurz und Peter Ludin, der sich nächstes Jahr als altgedientes Vorstandsmitglied verabschieden will, eine witzige Überraschung ausgedacht: Konterfeis mit typischen Merkmalen der Vorstandsmitglieder, gezeichnet vom Augsburger Karikaturisten Fevzi Kasli.