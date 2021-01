Efringen-Kirchen Genügend FFP2-Masken auf Lager

Von Ingmar Lorenz

Efringen-Kirchen. Für den Besuch im Krankenhaus oder im Altenheim ist sie inzwischen zwingend erforderlich, im benachbarten Bundesland Bayern muss sie inzwischen auch im öffentlichen Personennahverkehr getragen werden: Die FFP2-Maske. Zuletzt hatte Landes-Innenminister Thomas Strobl (CDU) durchblicken lassen, dass er sich eine Regelung wie in Bayern auch in Baden-Württemberg vorstellen könnte. Gleichzeitig erhalten immer mehr Senioren die Coupons, die es ihnen ermöglichen, die Masken zu Sonderkonditionen zu bekommen. In der Pfalz-Apotheke in Efringen-Kirchen hat man diese Entwicklungen zwar durchaus im Auge, besorgt ist man dort mit Blick auf die Bestände an FFP2-Masken aber nicht. „Wie sind im Moment gut bestückt“, sagt Inhaberin Brigitte Knaudt am Redaktionstelefon. Über Weihnachten habe es zwar einen kleinen Engpass gegeben, aber inzwischen seien wieder ausreichend Masken vorrätig.