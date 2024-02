Efringen-Kirchen: Geringe Nachfrage bei Holzversteigerung

Gerhard Schwab bietet an jenem Platz die übrigen Polter noch für 15 Minuten zum Kauf an. Der Mann mit Enkel ist einer von mehreren, die jetzt doch noch kaufen. „Viele haben schon bei früheren Versteigerungen gekauft“, sagt Schwab. Ohnehin hätten sich viele in der Corona-Zeit in großem Maße mit Holz eingedeckt. Vielleicht habe das gute Wetter einige abgehalten, wissend, dass sie später im Online-Shop mit einem leichten Aufschlag noch Holz bekommen würden.

Dennoch, die Karten würden immer neu gemischt. Dies hofft er aus einem speziellen Grund: Schwab hat in Schallbach am Samstag, 16. März, ab 10.30 Uhr noch eine weitere Holzversteigerung an der Grillhütte vor sich.