Efringen-Kirchen: Gerne gesehenes Blaulicht

Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Efringen-Kirchen sorgte am dritten Adventssonntag für vorweihnachtliche Stimmung mit einem beeindruckenden Weihnachtskonvoi. Insgesamt 25 Fahrzeuge, darunter nicht nur Feuerwehrfahrzeuge, sondern auch Polizei, Rettungshundestaffel, DRK Ortsverein Efringen-Kirchen, Bergwacht und THW, beteiligten sich an dem festlichen Ereignis. Mit 72 Teilnehmern legte der Konvoi eine Strecke von 62,2 Kilometern durch alle Ortsteile der Gemeinde zurück, was fast vier Stunden in Anspruch nahm, ist einer Pressemitteilung der Feuerwehr zu entnehmen.