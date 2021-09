Efringen-Kirchen Gesamtes Spektrum der Emotionen

Schweizer sieht die SPD auf Bundesebene nun klar in der Regierungsverantwortung. Die Einbußen der anderen Parteien, speziell der CDU, zeigen, wohin der Weg geht und welche Art der Regierung sich die Deutschen wünschen. Die Idee einer CDU-geführten Regierung mit Beteiligung der FDP und den Grünen sei mit Blick auf das Wahlergebnis hanebüchen, so Schweizer. Er geht nicht davon aus, dass die Grünen für ein solches Bündnis zur Verfügung stehen werden.

Grüne

Bei diesen ist das Stimmungsbild geteilt. Zum einen ist man froh über den Zugewinn im Vergleich zur Bundestagswahl 2017. Die Grünen waren damals auf etwa 14 Prozent gekommen, während es am Sonntag gut 17,3 Prozent waren. „Das ist ein toller Stimmenzuwachs“, sagt Thomas Schulte, Sprecher des Ortsverbands der Grünen in Efringen-Kirchen. Zugleich aber habe man sich eigentlich noch mehr erwartet. 22 oder 23 Prozent hatten sich die Grünen im Sommerinterview vor der Wahl gewünscht. Warum das Ergebnis hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei, könne man nur schwer sagen.

Die Grünen werden aller Voraussicht nach künftig als Koalitionspartner mit an der Bundesregierung beteiligt sein. Möglich sind Bündnisse mit der CDU und der FDP oder mit der SPD und der FDP. Auf die Möglichkeiten bei den Koalitionen angesprochen, erklärt Schulte, dass aus Sicht des Ortsvereins auf jeden Fall das Bündnis mit der SPD und der FDP jenem mit Schwarz-Gelb vorzuziehen sei. „Ich sehe Veränderungen in dieser Konstellation eher machbar“, erklärt Schulte, warum der Ortsverband der Grünen die Ampel- einer Jamaika-Koalition vorziehen würde.

Zudem betont Schulte mit Blick auf die CDU, dass eine Partei, die derartige Verluste eingefahren habe, keinen Anspruch erheben sollte, eine Regierungskoalition anzuführen.

CDU

„Es ist durchaus möglich, dass die CDU in die Opposition geht, und dann ist das eben so“, sagt Karl Rühl, Vorsitzender des CDU-Ortsverbands Efringen-Kirchen. Aus seiner Enttäuschung über das Wahlergebnis macht er keinen Hehl. „Ich habe es erwartet“, blickt Rühl auf einen CDU-Wahlkampf zurück, der ihn auf Bundesebene sehr enttäuscht hat. „Es gab mehrere Vorkommnisse, mit denen ich mich schwertue.“ Und auch mit Äußerungen von Armin Laschet und Wolfgang Schäuble sei er nicht einverstanden gewesen. Rühl und der Ortsverein der CDU hatten sich bei der Frage der Kanzlerkandidatur für die Union klar für Markus Söder ausgesprochen.

Man müsse jetzt erstmal schauen, wie es weitergeht, blickt Rühl den anstehenden Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene entgegen. Dass ein Kanzler Armin Laschet den Deutschen nach dem Ausgang der Wahl noch vermittelbar ist, daran hat Rühl Zweifel.

FDP

Zufrieden ist man mit dem Wahlausgang bei der FDP. „Das ist ein sehr gutes Ergebnis“, sagt Franz Kiefer, stellvertretender Vorsitzender der FDP Markgräflerland. Besonders hebt er den Wert in Huttingen jenseits der 30 Prozent hervor.

Die FDP wird ähnlich wie die Grünen voraussichtlich als Koalitionspartner künftig an einer Regierung beteiligt sein, da es für Rot-Rot-Grün keine Mehrheit gibt. In welcher Form auch immer die FDP künftig an der Regierung teilhaben wird, für Kiefer ist klar, dass sich etwas tun muss in der Bundesrepublik. Den Klimawandel sieht er dabei als zentrales Thema. „Die jungen Leute haben recht“, sagt er über die Demonstranten von „Fridays for Future“. Es sei in Sachen Klimawende in der Vergangenheit vieles falsch gemacht worden. Allerdings müssten sich alle an die eigene Nase fassen und nicht nur Forderungen stellen. Jeder könne ganz persönlich in seinem Alltag einen Beitrag zur Klimawende beisteuern. Auf Regierungsebene gelte es, erneuerbare Energien zu fördern, die Wirtschaft dabei aber nicht zu gefährden. Dieser Mittelweg sei im Grunde ein Kernanliegen der Liberalen, das bis in die 1970er-Jahre zurückgehe, betont Kiefer.

Die Bundestagswahl brachte in Efringen-Kirchen folgendes Ergebnis:

Erststimmen: CDU (Diana Stöcker): 23,1%, SPD (Takis Mehmet Ali): 21,1%, FDP (Christoph Hoffmann) 19,8%, Grüne (Gerhard Zickenheiner): 19.8%

Zweitstimmen: SPD: 24,7%, CDU 21,9%: FDP: 17,4%, Grüne: 17,3%