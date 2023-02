Efringen-Kirchen Gesangverein mit neuem Vorsitzenden

Dieter Hagin gab sein Amt nach 22 Jahren als erster Vorsitzender ab an Holger Propfe, der einstimmig von der Versammlung gewählt wurde. Mit Dieter Hagin ging eine Ära in Egringen zu Ende. Bereits vor 50 Jahren trat er in die Reihen des damals neu gegründeten Kinderchors ein, der im vergangenen Jahr das 50-jährige Jubiläum feiern konnte. Bereits 1989 trat Hagin in die Vorstandschaft ein und ist somit auch schon seit 34 Jahren im leitenden Gremium des Vereins. Der Chor bedankte sich bei Ihrem scheidenden Vorsitzenden mit einem Liedvortrag.