Efringen-Kirchen: Geschützte Stellplätze für Fahrräder

Bevor die Arbeiten los gehen können, muss die Güterhalle geräumt werden. Noch wird die historische Halle als Depot für das Museum in der Alten Schule genutzt. In der vorhergehenden Gemeinderatssitzung hat sich das Gremium im Beisein von Museumsleiterin Maren Siegmann mit diesem Thema beschäftigt. Unter anderem sind es landwirtschaftliche Großgeräte, die dort gelagert werden. Das Inventar soll nun auf seinen Bezug zu Efringen-Kirchen untersucht werden. Ferner soll versucht werden Leihgaben an ihre Besitzer zurückzugeben sowie Gegenstände an andere Museen oder Brauchtumsvereine abzugeben.