Efringen-Kirchen: Glasfaser lässt auf sich warten

In einer Info an den Ortschaftsrat gab der stellvertretende Ortsvorsteher Thomas Näger bekannt, dass Bürgermeisterin Carolin Holzmüller im Rahmen ihrer Befugnisse in einer Eilentscheidung in einem Nachtrag zusätzlich 11 448 Euro für die Brücke in der Talstraße genehmigt habe. Die ursprünglichen Kosten lagen bei 60 000 Euro.