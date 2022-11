Efringen-Kirchen Glühwein, Kunsthandwerk und Nikolaus

Weitere Informationen: Weihnachtsmarkt am Samstag, 19. November, 14 bis 20 Uhr, in der Schreinerei „Baum im Raum“, Am Schlöttle 23.

Efringen-Kirchen (bea). Die Zeiten ändern sich, und so auch die Gestaltung der Vorweihnachtszeit. Der „vor Corona“ vom Gewerbeverein organisierte Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz findet auch in diesem Jahr nicht statt. Der Gewerbeverein habe sich nach Corona nicht mehr im Stande gesehen, ihn durchzuführen, teilt Clemens Pfahler, Hauptamtsleiter der Gemeinde Efringen-Kirchen, mit. Er gehe aber davon aus, dass es im nächsten Jahr wieder einen Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz geben werde. Es stelle sich allerdings die Frage, wer diesen organisiere. „Viel Zeit haben wir aber nicht mehr“, gibt er mit Blick auf den Amtsantritt der neuen Bürgermeisterin im Februar zu bedenken. Insbesondere gewerbliche Anbieter bräuchten Vorlauf.

Auch die Adventsausstellung auf dem Gelände der Markgräfler Winzer gibt es nicht mehr. Stattdessen seien drei spezielle Adventsverkaufstage am 1., 8. und 15. Dezember in und vor dem Weinmarkt geplant, eventuell mit zusätzlichen Angeboten, kündigt Produktmanagerin Samira Leonhardt an.