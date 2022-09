Efringen-Kirchen Größere Räume fürs JuZ

Pädagogisch nutzbarer Raum wird größer

Gerhard Kienle, Fraktionssprecher der CDU, fasste sich kurz: „Wir sind der gleichen Meinung“, sagte er. Mit einer abweichenden Meinung meldete sich anschließend aber doch noch sein Sitznachbar Karl Rühl zu Wort: „Ich bin skeptisch“, sagte er und plädierte, auch aus finanziellen Grünen, für eine Aufschiebung des Kaufs. Zuletzt versicherte auch Kevin Brändlin, sich mit seiner FDP-Fraktion der Kaufoption anzuschließen. „Ist das für Sie praktikabel?“, fragte er Jens Künster, den ebenfalls in der Sitzung anwesenden Jugendbeauftragten der Gemeinde. Künster argumentierte mit der Verbesserung der pädagogischen Möglichkeiten. „Der pädagogisch nutzbare Raum ist doppelt so groß, das ist für mich das Kriterium“. Die Gemeinde beschäftige Jugendarbeiter, doch erst mit entsprechenden Räumen, könnten diese ihr Potenzial auch ausschöpfen, so Künster. Zu bedenken sei dennoch, dass die Jugendlichen am Ende enttäuscht über das „neue“ JuZ sein könnten. „Container bleiben Container“. Sich in fünf Jahren erneut mit dem Thema zu befassen, wie es Selina Denzer und auch der Bürgermeister selbst ins Spiel gebracht hatten, lehnte er indessen ab. Man wolle nicht Versprechungen in den Raum stellen, die dann wieder zu Enttäuschungen führen würden.