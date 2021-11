Efringen-Kirchen Große Maßnahmen stehen an

Von Ingmar Lorenz

Efringen-Kirchen. An dessen Bau, der voraussichtlich mit 3,7 Millionen Euro zu Buche schlagen wird, ist das Fortschreiten im Baugebiet „Mittlerer Weg“ in Huttingen geknüpft. Vereinfacht ausgedrückt, kann es im Huttinger Baugebiet nur dann vorwärtsgehen, wenn das Regenüberlaufbecken (RÜB) gebaut wird. Wie Christof Diemer vom Büro dwd in seinem Sachstandsbericht in der jüngsten Gemeinderatssitzung erläuterte, stehen aber mittelfristig noch weitere Maßnahmen ins Haus. In Egringen etwa muss im Zuge der Erschließung des Neubaugebiets „Brühl“ ein Regenüberlauf gebaut werden. Und auch in Welmlingen ist in absehbarer Zeit ein Neubau fällig.