Efringen-Kirchen: Große Ratsmehrheit hält Eichwald für nicht geeignet

Im Ortschaftsrat vorberaten

Die genannten Aspekte und weitere hatten die Ortschaftsräte in ihren Beratungen angemerkt, erinnerte Holzmüller. Sie verwies darauf, dass die meisten Gremien Zustimmung signalisiert hatten. In Huttingen und Kleinkems wurde kein Beschluss gefasst. Aus Huttinger Sicht spreche aber grundsätzlich nichts dagegen, stellte Ortsvorsteher Jens Lauber klar. Der Welmlinger Rat hatte in seiner Stellungnahme festgehalten, dass er wohl das Teilgebiet „Kreisberg“ als Vorranggebiet für geeignet halte, das Gebiet „Eichwald“ aber nicht (wir berichteten).

Gespräch mit Förster

„Ich habe mit dem Förster telefoniert“, berichtete die Bürgermeisterin. In der Tat seien im Vorranggebiet sehr wertvolle Eichen, dies hindere jedoch die Windkraft nicht. Es würden nicht so viele Bäume verloren gehen, beziehungsweise müsse das, was abgeholzt werde, an anderer Stelle aufgeforstet und eins zu eins ersetzt werden. „Klar, das muss erst wachsen“, bestätigte sie auf Nachfrage von Christian Lehr (Freie Wähler). Auf den Wildkorridor hätten die B 3 und die A 5 laut dem Förster größere Auswirkungen. Aber die konkrete Ausgestaltung sei ohnehin erst später auf Projektebene Thema.