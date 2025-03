Efringen-Kirchen: Großes Vorbild verabschiedet

Die in der Satzung festgeschriebene Förderung von Kunst, Kultur und Bildung ist „für Dich kein leeres Wortgeplänkel, sondern eine ehrenamtliche Verpflichtung, die dir sehr am Herzen lag“ gewesen. Er erinnerte sich an eine von ihr „stets zielgerichtete und erfolgreiche Arbeit im Sinne des Förderkreises“. Zu ihren Leistungen gehörte nach Gröbkes Worten die Betreuung des Bergwerks in der Kachelfluh, das Bemühen für eine Fluchttreppe des Museums, die Mitarbeit an den Schildern für historische Gebäude, die Pflege der Internetseite und den „bemerkenswerten Umgang mit Vereinsmitgliedern, die dich in puncto Anstand und Tonfall mitunter auf eine harte Geduldsprobe stellten“. „Für all das und noch viel mehr danken wir dir von Herzen“, sagte Gröbke.