Efringen-Kirchen Grümpelturnier des FC Huttingen

Am Montag, 26. Juli, bietet der Veranstalter das beliebte Handwerker-Mittagessen, Güggeli oder Steak mit Pommes Frites und Getränke dazu, in der Zeit von 11.30 bis 14 Uhr.

Donnerstag, Freitag und Montag ist Grümpelturnier angesagt mit acht Teams. Diese spielen zuerst, also Donnerstag und Freitag, in zwei Gruppen und dann am Montag in Finalspielen um den Grümpelturniersieg.

Am Sonntag, 1. August, findet ab 10 und bis 13 Uhr ein Jugendturnier mit zehn F-Jugendteams aus der Region und von 13.30 Uhr an eines für sechs D-Jugendmannschaften statt. Ab 17 Uhr spielt die „Erste“ des FCH im Pokal gegen den Bosporus FC Friedlingen. Dabei werde sich die neuformierte FCH-Truppe mit dem neuen Trainer-Duo Fabian Kluge/Uwe Berger erstmals dem Heimpublikum vorstellen.

Der Markgräfler Cup und das Pokalspiel sind Vorbereitungs-Höhepunkte für die Huttinger Kicker. Der FCH hat neben der Kreisliga-A-Mannschaft weitere zwei Mannschaften in Kreisliga B und C sowie eine Damen-Mannschaft in Spielgemeinschaft mit dem SV Liel-Niedereggenen. Im Nachwuchsbereich kicken viele Kinder in eigenen F- und E-Jugendteams, und die älteren Nachwuchskräfte sind Leistungsträger in den Mannschaften der Spielgemeinschaft, die der FCH mit dem TuS Efringen-Kirchen, der Sportvereinigung Märkt/Eimeldingen und dem SV I­stein betreibt.

An allen Tagen gibt es „Güggeli“, aber auch Steaks, Curry- und Grillwürste und Pommes Frites, Spaghetti Bolognese, Wurstsalat, Bauernhofeis vom Seebodenhof, einen Bierbrunnen sowie ein umfangreiches Getränkeangebot. Im Einsatz sind die Mitglieder aus den drei Veranstaltervereinen, also dem FC Huttingen, dem Förderverein Jugend und dem Förderverein Sportanlagen.