Efringen-Kirchen Grünes Licht fürs Zahlenwerk

Auf dem Spielplatz steht zudem der Austausch alter Spielgeräte an. Im Haushalt gibt es dafür einen pauschalen Ansatz für sämtliche Spielplätze der Gemeinde. Insgesamt stehen 25 000 Euro bereit.

Ähnlich wie in Istein besteht auch in der Fahrzeughalle der Feuerwehr in Wintersweiler Handlungsbedarf beim Bodenbelag. Da in der Gemeinde bei mehreren Fahrzeughallen die Bodenbeläge erneuert werden müssen, werde nach Dringlichkeit entschieden, so die Ortsvorsteherin.

Auch für die nötigen Sanierungsarbeiten am Rathaus werde eine Prioritätenliste erstellt. Man werde diesbezüglich nochmal mit dem Gebäudemanagement der Gemeinde Rücksprache halten, erklärt Kammerer.

Welmlingen

Einmütig stimmte auch der Welmlinger Rat dem Haushalt 2021 zu. Ein für den Ort wichtiger Posten betrifft die Sanierung der Brücke zwischen Welmlingen und der Kaltenherberge. 140 000 Euro wurden aus dem Haushalt 2020 übertragen, 40 000 im Etat 2021 eingestellt. Die Arbeiten sollen im Sommer beginnen, erklärt Ortsvorsteher Richard Ludin.

Auch das Thema Hochwasserschutz hat in Welmlingen weiterhin Priorität. So blickt man der Erbauung des Regenüberlaufbeckens (RÜB) entgegen. Diese kann aber erst beginnen, wenn das RÜB Huttingen/Wintersweiler fertiggestellt ist, was wiederum für das laufende Jahr geplant ist. Für das Welmlinger RÜB stehen für 2021 10 000 Euro bereit, 300 000 Euro für 2022 und für 2023 dann 1,5 Millionen Euro. An der Finanzplanung lasse sich die wahrscheinliche Umsetzung des RÜB Welmlingen ablesen, so Ludin. Mit dem Beginn der Kanalarbeiten und den Einläufen am Egringer Weg/Mühleweg rechnet Ludin daher wohl erst im Jahr 2023, da sie gemeinsam mit dem Bau des Beckens angegangenen werden sollen.

Früher könnten hingegen Maßnahmen am Lettenbach in Angriff genommen werden – eventuell sogar schon dieses Jahr. Man müsse nun aber noch schauen, wie diese auch mit Blick auf das kürzlich abgeschlossene EroL-Projekt im Detail aussehen könnten. Eine Vorstellung der Ergebnisse im Gemeinderat soll diesbezüglich Einblicke liefern. Finanziert werden könnten Maßnahmen gegebenenfalls aus der Pauschale, die im Haushalt eingestellt worden ist.

Mappach

Auch im Mappacher Gremium erfolgte die Zustimmung zum Haushalt 2021. Der wichtigste Posten im Zahlenwerk ist für den Ortsteil die Sanierung der ehemaligen Lehrerwohnung im Rathaus, für die 315 000 Euro eingestellt sind.

Aber auch die Ausbesserung der Risse an der Halle, Maßnahmen für den Schutz bei Starkregenereignissen – für sie ist im Haushalt eine Pauschale eingestellt – sowie die Instandsetzung der Friedhofsmauer sind für Mappach wichtige Posten im Zahlenwerk.

Insgesamt könne man mit dem Haushalt 2021 sehr zufrieden sein, betont Ortsvorsteher Helmut Grässlin. Dem Rechnungsamt der Gemeinde Efringen-Kirchen wurde für die Ausarbeitung des Haushalts ein großer Dank ausgesprochen.

Huttingen

Grünes Licht für den Haushaltsplan 2021 gab auch der Ortschaftsrat Huttingen. Mittel hatte der Ortsteil im Vorfeld keine angemeldet.

In allen vier Ortschaftsratssitzungen wurde zudem den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung einmütig zugestimmt.

In Kleinkems hat der Ortschaftsrat den Haushalt am Mittwochabend beraten (wir berichten noch).