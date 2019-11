Efringen-Kirchen Grundstückswerte auf solider Basis

Für kleine Gemeinden sinnvoll

Bei kleinen Gemeinden liegen nun aber nicht viele Kauffälle für eine Kaufpreissammlung vor. „Damit fehlt eine solide Datengrundlage für den Grundstücksmarkt vor Ort“, so Schmid weiter. Das Land habe aus diesem Grund die Möglichkeit eröffnet, dass interkommunale Gutachterausschüsse unter der Ägide einer verantwortlichen Gemeinde – in diesem Fall Weil am Rhein – gebildet werden können. Mit Efringen-Kirchen sind in diesem interkommunalen Ausschuss dann Bad Bellingen, Binzen, Eimeldingen, Fischingen, Kandern, Malsburg-Marzell, Schallbach, Schliengen, Rümmingen und Wittlingen mit im Boot.

Wichtige Grundlage bei der Grundsteuerreform

Dieser Ausschuss gehört zu einem der drei neuen Gutachterausschuss-Korridore im Landkreis, hier dem Korridor „Oberrhein/Kandertal“ – die anderen sind der Korridor „Wiesental“ unter Federführung der Stadt Lörrach und der Korridor „Hochrhein“ unter Federführung der Stadt Rheinfelden.

„Wir haben dann eine ausreichende Zahl von Personen, eine gute Sachmittelausstattung und vor allem zusammen eine ausreichende Zahl von Kauffällen für eine verlässliche Datengrundlage. Hier gilt als Richtwert die Zahl von 1000 Kauffällen“, erklärte Schmid. Mit dieser Datengrundlage wiederum wird die Führung einer Kaufpreissammlung möglich. „Diese ist die Grundlage für die Ermittlung der Bodenrichtwerte – und genau diese Werte werden im Rahmen der Grundsteuerreform ab 2025 eine große Rolle spielen. Darauf bereiten wir uns jetzt schon vor“, konstatierte der Rathauschef.

Noch werden verschiedene Grundsteuermodelle diskutiert. Eine Grundsteuer, die sich nach dem Wert des Grundstücks orientiert, gerät aber zunehmend in den Fokus.

Zahlreiche weitere Schritte geplant

Das weitere Vorgehen sieht nun so aus, dass jede Kommune im Gutachterausschuss adäquat präsent sein muss, die Gutachter werden bestellt, die Geschäftsstelle festlegt, das Satzungsrecht und die Gebührenerhebung sowie Kosten und Kostenübernahme geklärt. Auch die Überlassung der erforderlichen Unterlagen und Daten und deren Vertraulichkeit muss gesichert werden.

Enge Zusammenarbeit mit ortskundigen Personen

Schmid berichtet, dass ein Finanzbedarf von etwa 3,75 Euro je Einwohner in der Gemeinde notwendig sei, um den neuen Gutachterausschuss arbeitsfähig auszustatten. Der Ausschuss brauche etwa zwei Jahre, um den Bedarf zu konkretisieren. Im dritten Jahr wird ein Wirtschaftsplan festgelegt. Ganz wichtig, so Schmid, sei, sicherzustellen, dass bei der Beurteilung von Grundstücks- und Gebäudewerten in jeder Kommune Personen mitarbeiten, „die sich mit den lokalen Gegebenheiten auskennen“.

Gemeinderat wird weiterhin eingebunden

Der Gemeinderat wird in die nun folgenden Abläufe eingebunden, versicherte Schmid auf Nachfrage. Der Bürgermeister präzisierte darüber hinaus die Frage nach Bodenrichtwerten und Grundstückspreisen – „es geht nicht um absolute Preise, sondern deren Validierung, dafür brauchen wir den Mittelwert aus 1000 Käufen. Das erste, worauf Käufer schauen, ist der Bodenrichtwert“, erklärte er. Bei einer geringeren Zahl von Käufen ließe sich kein guter Durchschnittswert bilden. „Das würde bedeuten, dass Käufer, die sich übervorteilt fühlen, die Gerichte beschäftigen“, fuhr Schmid fort. Man könne nun rechtzeitig planen und verhandeln, „denn wir haben jetzt eine klare Gutachterregelung“, hielt der Bürgermeister fest.