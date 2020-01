Efringen-Kirchen Gut ausgebildete Abteilung

Einsätze

Zu einem Fahrzeugbrand, einem Brand Waldfläche klein, einem Wassernoteinsatz, einer Türöffnung aufgrund eines medizinischen Notfalls und dem Brand eines Holzstapels wurde die Abteilung Welmlingen im letzten Jahr gerufen, außerdem gab es zwei Fehlalarmierungen.

Bei einem weiteren Ernstfall galt es, einen Baum von der Straße zu räumen, die Wehrleute trafen dabei am Einsatzort eine junge Frau in ihrem Auto an, die einen leichten Schock erlitten hatte, als sie beinahe von dem umstürzenden Baum getroffen worden war.

Übungen

Die Welmlinger absolvierten im Jahr 2019 zwölf Geräteübungen, eine Atemschutzübung, eine Maschinistenübung, die traditionelle Viererübung mit den Engetalwehren sowie gemeinsam mit den Kameraden aus Blansingen eine Gemeinschafts- und die Abschlussübung. Kommandant Wasmer merkte an, dass es mehr Übungen waren als in der Vergangenheit, was daran läge, dass aufgrund der neuen Richtlinien künftig für die Truppmann zwei Ausbildung pro Jahr 15 Geräteübungen mit jeweils zwei Stunden geleistet werden müssen.

Ausbildung

Mehrere Kameraden nahmen am Übungstag sowie am technischen Hilfeleistungstag der Gesamtwehr teil und zwei Wehrleute waren an einer Begehung des Katzenbergtunnels dabei. Ein Mitglied der Abteilung ist bei der neuen Höhensicherungsgruppe dabei, ein Atemschutzgeräteträger war in Grenzach an einer Heissausbildung und ein Floriansjünger nahm am Workshop „Staustelle Biber“ teil.

Fünf Mann waren auf der Atemschutzstrecke der Feuerwehr Grenzach, und auf Gesamtwehrebene fanden verschiedenen Gruppen- und Zugführerschulungen statt. Weitere Ausbildungen die von Welmlinger Wehrleuten belegt wurden, waren die Truppmann eins Ausbildung, ein Funker-Lehrgang und die Vorbereitungskurse zum Truppführer-Lehrgang. Ein Mitglied befindet sich momentan auf einem Gruppenführerlehrgang in Bruchsal.

Ehrungen

Für 40 Jahre Dienst in der Feuerwehr wurde Wilfried Wissner vom Kommandanten geehrt, Hendrik Wasmer erhielt die Ehrung für 25 Jahre Dienstzeit.

Für guten Probenbesuch geehrt wurden Charlotte Göbel-Singrin und Nikolas Wissner, die bei Allen Übungen dabei waren, sowie Manuel Geiger, Martin Spitz und Benjamin Wasmer mit einer Fehlübung und Herbert Kories, Andreas Schailin und Wilfried Wissner mit zwei Fehlübungen.

Beförderungen

Aufgrund der geleisteten Lehrgänge und der Dienstzeiten wurde Charlotte Göbel-Singrin zur Feuerwehrfrau, Thomas Ulrich zum Feuerwehrmann und Christian Mück zum Oberfeuerwehrmann befördert.

Termin

Die Termine in diesem Jahr sind am 5. Februar ein Schulungsabend für Gruppen- und Zugführer, am 6. Februar der Nachholtermin auf der Atemschutzstrecke, am 15. Februar Papiersammlung und Fasnachtsfeuer und am 19. Februar die erste Geräteübung, außerdem soll wieder das Maifest, der Familientag sowie ein Ausflug nach Hamburg stattfinden.

Feuerwehr Welmlingen

Mitglieder: 18 Aktive davon ein weibliches Mitglied, zwei Kameraden in der Sani-Depot Grubenwehr, ein Mitglied in der Jugendwehr und 16 Kameraden in der Altersmannschaft.

Kommandant: Benjamin Wasmer

Kontakt: www.ffw-efringen-kirchen.de