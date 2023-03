Efringen-Kirchen „Gut, dass wir einander haben“

So fiel der Jahresbericht der Protokollführerin Stephany Bohn-Fiedler kürzer aus als sonst. Nur Dämpfifest, Weihnachtssingen und Fasnachtsfeuer konnten als größere Ereignisse genannt werden. Daher verzeichnete der Kassenbericht von Kassiererin Waltraud Weiß ein kleines Minus. Auch Chorleiterin Kathy Schann musste feststellen, dass Corona die Arbeit verkomplizierte, aber „der Chor hat überlebt“. So konnten neue Sängerinnen und Sänger gewonnen werden und „neue Lieder haben uns gestärkt“, so die Chorleiterin.

Wahlen

Die Wahlen leitete Ortsvorsteher Helmut Grässlin. Die zweite Vorsitzende (Doris Kollakowski), Kassiererin Waltraud Weiß, Schriftführer Ulli Fiedler, Aktiv- (Andreas Paul) und Passivbeisitzer (Heinz Friedel) sowie Notenwartin Silvia Müller stellten sich wieder zur Wahl und wurden jeweils einstimmig wiedergewählt. So kann die Vereinsarbeit nahtlos fortgesetzt werden.