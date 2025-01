Efringen-Kirchen: Haushalt mit Zuckerbrot und Peitsche

In Egringen und Kleinkems sei sie von Bürgern nach mehr Einsätzen des Gemeindevollzugsdiensts (GvD) gefragt worden. Nachdem Wünsche bei der Verkehrsschau abgelehnt wurden, hätte eine Teilzeit-GvD-Stelle die Lösung bringen sollen. Dies habe der Gemeinderat abgelehnt. „Als Christin und Angehörige von Menschen mit Behinderungen verstehe ich auch nicht wie eine Fraktion, die das Wort christlich in ihrem Namen führt, ohne Begründung eine Mikrofonanlage streichen möchte, die Menschen mit Einschränkungen die Teilnahme an der Sitzung erleichtern beziehungsweise gar erst ermöglichen soll“, sagte die Rathauschefin. „Für die Sachdebatte bedarf es natürlich einer gewissen Vorbereitung durch Studie der mehrere hunderte Seiten umfassenden Unterlagen und dem Willen ihr Rederecht im Verwaltungsausschuss aktiv nutzen“, betonte die Bürgermeisterin.

„Sprachlos“

„Jetzt bin ich erst einmal sprachlos“, sagte Stefan Medam (CDU/Unabhängige) zur „allgemeinen Schelte“. Er sei im ersten Jahr als Gemeinderat, und dies sei sein erster Haushalt. „Wir haben uns intensiv damit auseinandergesetzt, sonst hätten wir nicht die vielen Änderungswünsche eingebracht“, sagte er. Seine eigentliche Haushaltsrede trug er nicht vor.

„Hallo Bürgermeisterin“

Kevin Brändlin (FDP/Freie Büger) konnte nicht verstehen, dass Holzmüller „so ausholt“. Noch keiner ihrer Vorgänger habe es geschafft, dass so viele Ortschaftsräte den Haushalt abgelehnt hätten. Der Fraktionsvorsitzende erklärte, er würde seine Anrede jetzt ändern in „Hallo Frau Bürgermeisterin“. Es sei gelebte Demokratie und das Recht des Gemeinderats Änderungen am Haushaltsplan vorzunehmen, erklärte er. Durch sorgfältige und hartnäckige Überarbeitung der Pläne sei es möglich gewesen, mehr als 100 000 Euro einzusparen. Brändlin hob die konstruktive Zusammenarbeit der Fraktionen positiv hervor. „Letztlich zeigt dieser Haushaltsplan, dass wir gemeinsam in der Lage sind, durch konstruktives Arbeiten, Geduld und einen klaren Blick für das Wesentliche positive Ergebnisse zu erzielen“, sagte Brändlin.

Stimmung dreht sich

„Bei Ihrer Neujahrsrede bin ich mit aufgestanden und habe geklatscht“, sagte Sven Vormann (Freie Wähler). Er habe an die Worte Holzmüllers geglaubt, die von Zusammenarbeit und einem positiven Miteinander geprägt waren. „Jetzt verstehe ich die Welt nicht mehr“, meinte Vormann, wie sich innerhalb von vier Tagen alles gedreht haben solle.

Die ersten Haushaltsberatungen seien für die Freien Wähler Efringen-Kirchen Neuland. „Der uns vorgegebene Ablauf des Haushaltsplanungsverfahrens war aus unserer Sicht intransparent und wenig strukturiert.“ Schwerpunkt sei die Transparenz gegenüber den Bürgern. Aus diesem Grund sei die Schaffung einer IT-Stelle befürwortet worden, um eine bürgerfreundliche Kommunikation zu stärken. Wichtig sei zudem die Stärkung der Jugend- und Sozialarbeit. Als dritten Punkt benannte er die Digitalisierung als Eckpfeiler der Gemeindeentwicklung.

Nicht persönlich nehmen

Anja Schaffhauser (Bündnis 90/Die Grünen) beanstandete in ihrer Rede, dass „normale Vorgänge persönlich genommen werden“. Als die Bürgermeisterin offen, verbal angegangen worden und ihr das Recht abgesprochen worden sei, über Einrichtungen für Kinder zu entscheiden, da sie selbst keine Kinder habe, sei ihr niemand zur Seite gestanden oder habe für sie Partei ergriffen, hielt Schaffhauser fest. Der Rat habe sich entschieden, das Gemeindeentwicklungskonzept (GEK) anzustoßen, welches auch dazu diene Fördermittel generieren zu können. „Wer die Presse verfolgt, stellt fest, dass uns immer mehr Gemeinden folgen“, sagte Schaffhauser. Ferner ging sie in ihrer Rede auf den Vorwurf der Regulierungswut ein. „Ich sehe das anders: Wie soll denn eine Gemeinde arbeiten, wenn sie kein Datenmaterial hat?“ Eines sollten alle im Hinterkopf haben: „Es könnte doch gut werden.“

Überhang der Ausgaben

Auf die Äußerungen von Holzmüller ging Karl-Friedrich Hess (SPD) nicht ein. Hess bedankte sich, wie auch andere, für die gute, transparente Darstellung der finanziellen Situation, wie auch die kompetente, fachkundige Unterstützung durch das Rechnungsamt. Er hielt einen stetigen, leichten Überhang der Ausgaben fest, der auch dadurch oft kleiner ausfalle, da nicht alle Maßnahmen innerhalb des Jahres umgesetzt würden. Die Abschreibungen würden immer mehr Mühe bereiten. Mit einer rechnerischen Pro-Kopf-Verschuldung von 25 Euro stehe die Gemeinde noch sehr gut da. Wie ein „roter Faden“ zeige sich in den vergangenen zwei Jahren in verschiedenen ehrenamtlichen Wirkungsbereichen eine „erhebliche Schieflage bei vielen Ehrenamtlichen“. Dies würden sie spüren, und es sei für sie schwer, die Motivation aufrecht zu erhalten, sagte er.

Meilensteine

Wichtige Themen, welche die Gemeinde weiter voranbringen würden konnten angestoßen werden, heißt es in der Haushaltsrede von Stefan Medam, welche dieser schriftlich nachreichte. „Zu den wichtigsten Meilensteinen des vergangenen Jahres zählt zweifelsohne die Teilfortschreibung des Regionalplans in den Bereichen Windenergie und Freiflächenphotovoltaik.“ Medam nennt die Starkregenvorsorge und den Beginn der Sanierung der Basler Straße als zentrale Punkte. Als den „größten Meilenstein“ sieht er den Beschluss für das Standortkonzept der Feuerwehr. „Ein weiterer wichtiger Baustein für das kommende Jahr ist der Haushalt 2025, der die finanzielle Grundlage für unsere Projekte schafft“, heißt es weiter.