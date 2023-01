Efringen-Kirchen Huttingen stimmt Haushalt zu

Sanierung der Klotzenstraße ungewiss

120 000 Euro hatte der Ortschaftsrat dafür angemeldet, im Haushaltsplan stehen letztlich nur 150 000 Euro für Straßensanierungen in der gesamten Gemeinde Efringen-Kirchen. Ob Huttingen da dabei sein werde, stehe noch in den Sternen, hielt Lauber im Nachgang zur Sitzung fest.

Freude herrscht in Huttingen darüber, dass am Kindergarten nach dessen Erweiterung in den vergangenen Jahren einiges ausgebessert und saniert werden soll. Dazu gehört zum Beispiel die schon seit Jahren genehmigte Lärmdämmung im Flur wegen des starken Halls, die Ergänzung der Beleuchtung. Angegangen soll darüberhinaus die Planung für die Dämmung der Außenwände. „Wir freuen uns. Unser Kindergarten ist in einem Top-Zustand“, erklärte Lauber. „Wir können uns nicht beklagen. Nachfragen gegeben habe es im Rat zu der geplanten neuen Feuerwache in Efringen-Kirchen, die laut aktueller Schätzungen um die 15 Millionen kosten soll.

Neue Initiative gestartet

Unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ stellte Lauber den Ortschaftsräten die Initiative „Zämme si z’Huttige“ vor, die Mitte Januar mit vielen Gästen ihren Start im renovierten Untergeschoss des Rathauses gefeiert hat. Nun müsse man sehen, wie die Angebote von der Dorfbevölkerung angenommen werden, so Lauber. Neben einem Sing-Treff für Eltern und Großeltern mit kleinen Kindern, stehen dort aktuell und immer einmal im Monat auch ein Handarbeits-Treff und ein Kartenspielabend, ein Kaffeekränzchen und ein Stammtisch zusammen mit dem Kulturverein Alte Schule auf dem Programm.

Wegen der gemeindeeigenen Gebäude im Dorf machen sich die Huttinger weniger Sorgen als anderswo. „Unser Gebäudebestand ist überschaubar“, erklärt Ortsvorsteher Lauber. Es sei nachvollziehbar, dass, wie vom Bauamtsleiter geplant, alles auf den Prüfstand gestellt werde.