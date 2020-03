Efringen-Kirchen Heimspiel mit vielen neuen Facetten

Ein großes Anliegen sei es ihr zudem gewesen, die Arbeit der Bundespolizei vorzustellen – besonders mit Blick auf die Zusammenarbeit über die Landesgrenzen hinweg. Und auch der Besuch bei „Brot und Pfeffer“, wo von fünf Köchen für 500 Schüler gekocht wird, habe sie begeistert.

Profunde Recherche und viel Spontanität

Solche Geschichten gilt es aber natürlich erst einmal zu finden. „Jeder Reporter macht das anders“, erklärt Haub die Vorbereitungen auf die Dreharbeiten für „Landesschau Mobil“. Manche Kollegen halten sich stark an das, was die Redakteure, die hinter der Kamera arbeiten, planen und vorgeben. „Andere nehmen das lockerer.“ Haub gehört zu Letzteren. „Ich lasse mich auch vor Ort inspirieren.“ Eben weil sie die Stadt in diesem Fall schon kannte, habe sich das mit Blick auf die Dreharbeiten in Weil am Rhein natürlich zusätzlich angeboten. Aber auch in anderen Städten hält sie stets die Augen offen.

Wie spontan die Themen dabei mit in die Sendung aufgenommen werden können, zeigt eine Anekdote vom Dreh in Schopfheim: „Es war eigentlich schon alles geplant – die Sendung war voll“, erinnert sich Haub. An einem der Drehtage sei sie mit ihrem Team in den kleinen Gassen der Stadt unterwegs gewesen, um einige schöne Impressionen für den Film – sogenannte „Beauties“ – einzufangen. „Mir fiel dabei ein verwunschenes, kleines Häuschen auf. Überall Pflanzen und Antiquitäten – das Orientcafé.“ Sofort habe sie der Ort neugierig gemacht. „Wir sind einfach mit laufender Kamera rein gegangen. Und es ist die beste Geschichte geworden, die ich je im ,Mobil’ gemacht habe.“ Keine Frage, dass dafür sofort das schon stehende Konzept umgeschmissen wurde.

Diese Offenheit für neue Themen müsse man in ihrem Beruf einfach mitbringen, sagt Haub. Gleichzeitig kommen aber auch der Vorbereitung und Planung ein hoher Stellenwert zu. „Wir rufen im Vorfeld erstmal bei der Gemeinde an und fragen, ob sie Tipps für uns haben“, beschreibt Haub den Beginn der Recherchen für eine „Landesschau Mobil“-Sendung. Wichtig sei aber gleichzeitig auch, nicht nur das zu machen, was auf der Hand liegt, sondern tiefer in die Eigenheiten der jeweiligen Drehorte einzusteigen. „Wir haben uns beispielsweise in Weil deshalb bewusst dafür entschieden, keine Geschichte über Vitra zu machen“, erklärt Haub.

Wenn die Vorbereitungen abgeschlossen sind, ist die komplette Woche, in der gedreht wird, durchgeplant. „Die wenige freie Zeit zwischen den Terminen, nutzen wir, um alles andere zu drehen. Neben den Schmuckaufnahmen eben auch Spontanes oder beispielsweise kleine Umfragen“, erklärt Haub den Ablauf der Dreharbeiten. Das Team besteht dabei aus drei Leuten: Ton, Kamera und Reporter.

Dass sie genau diesen Beruf ausüben will, habe sie schon sehr früh gewusst, sagt Haub. Wie andere Kinder davon träumen, Feuerwehrmann zu sein, habe sie schon in jungen Jahren Journalistin werden wollen. Später studierte Haub Germanistik und Journalismus. Dabei sei ihr schnell eines sehr klar geworden: „Ich will zum Rundfunk.“ Dieses Ziel habe sie dann verfolgt. Während des Studiums absolvierte sie zahlreiche Praktika und war auch damals schon beim Radio tätig – allerdings noch bei einem ganz kleinen Sender, wie sie berichtet.

Journalismus von Anfang an der Traumberuf

Nach dem Studium ging sie zum SWR nach Freiburg, wo sie ihr Volontariat absolvierte. „Zum Fernsehen kam ich dann wie die Jungfrau zum Kind.“ Ihr damaliger Redaktionsleiter habe sie zu einer spontanen Live-Schalte überredet. „Es ging um den SC – Abstieg oder nicht. Ich wusste nichts von Fußball und hatte noch nie eine Live-Schalte gemacht. Aber es hieß einfach: Macht nichts, mach mal.“

Schnell zeigte sich, dass Haub auch die Voraussetzungen für die Arbeit vor der Kamera mitbrachte. Dass man in diesem Moment von abertausenden Menschen gesehen wird, dürfe man sich nicht vorstellen. „Sonst bekommt man einen Kreislaufkollaps“, lacht sie.

Allerdings sei man in diesen Situationen vor allem mit den Gedanken bei der Sache. Irgendwann stelle sich dann auch Routine ein. Und eines sei ganz entscheidend: „Man braucht viel Selbstbewusstsein.“

Genau das sei auch für ihre Arbeit für „Landesschau Mobil“ nötig, nicht zuletzt, weil sich dieses Selbstbewusstsein auch auf die Gesprächspartner übertragen muss. Denn schließlich sollen die Gespräche authentisch sein. Und dafür wiederum ist die Spontanität entscheidend. „Man muss auf die Leute zugehen können und sie dazu bringen, einfach sie selbst zu sein.“

Vor dem Hintergrund dieser spannenden, aber auch fordernden Arbeit ist für Haub ihre Freizeit besonders wertvoll. Die Ruhe, die sie dabei in Efringen-Kirchen findet, schätzt sie an ihrem Wohnort besonders. Auch die Qualitäten des Dreiländerecks spüre man in Efringen-Kirchen, und natürlich könne sie auch von der dortigen Schönheit profitieren.

Eben diese Ruhe und Idylle habe sie gesucht, als sie von Friedlingen nach Efringen-Kirchen gezogen ist. Wobei Haub relativiert: Denn auch ihre Friedlinger Zeit habe sie sehr genossen, denn schöne Ecken gebe es auch in Weil am Rhein reichlich. Genau das will sie mit ihrem Film über die Stadt zeigen.

Die Sendungen der „Landesschau Mobil Weil am Rhein“ werden von Montag, 30. März, bis Donnerstag, 2. April, als tägliche Rubrik in der „Landesschau Baden-Württemberg“ von 18.45 bis 19.30 Uhr sowie am Samstag, 4. April, von 18.15 bis 18.45 Uhr als Reportage im SWR-Fernsehen in Baden-Württemberg zu sehen sein.