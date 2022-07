Efringen-Kirchen „Helden des guten Geschmacks“

Efringen-Kirchen (bea). Fünf Trauben, mit denen der Wein- und Gastroführer Gault&Millau einem Winzer „einzigartige Qualität“ attestiert, und die das Weingut Ziereisen in Efringen-Kirchen seit 2019 trägt, sind das eine. Das andere ist der Titel „Helden des guten Geschmacks“, mit dem Hanspeter und Edeltraud Ziereisen aus Efringen-Kirchen jetzt noch zusätzlich ausgezeichnet wurden. Im erstmals herausgegebenen Genussguide für Baden-Württemberg wird das Winzer-Ehepaar zusammen mit sechs weiteren Persönlichkeiten aus den Bereichen Weinbau und Gastronomie besonders hervorgehoben. Damit würdige der Gualt&Millau Ausnahmetalente, die „für das Besondere in Baden-Württemberg stehen und durch ihre qualitativ hochwertige Arbeit einen großen Beitrag zum Ruf auch abseits der Landesgrenzen beitragen“ heißt es im Vorwort des Genussguides. Die Ziereisens gehören dazu: Nicht nur in den Königsklassen Pinot Noir und weißer Burgunder sei Deutschlands Winzer mit der markantesten Handschrift ein Star, lobt die Redaktion. Vielmehr schlügen die Ziereisens mit Erfolg auch ungewöhnliche Wege ein im Umgang mit der für das Markgräflerland typischen und oft unterschätzten Rebsorte Gutedel, heißt es dort, etwa bei dessen Ausbau in von ihnen restaurierten uralten Holzfässern. Das stößt auf großes Interesse, fern des Reblands: In New York sei der Gutedel nämlich zum wahren Geheimtipp unter den besten Sommeliers avanciert, heißt es in dem Genussguide.