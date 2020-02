Efringen-Kirchen Hier brennt das Fasnachtsfeuer

Kirchen

Das Fasnachtsfüür z’ Chilche uff de Hinzgi findet am Sonntag, 1. März, ab 17.30 Uhr statt. Die Freiwillige Feuerwehr, Abteilung Efringen-Kirchen, lädt dazu ein. Geplant ist ein gemütlicher Abend bei Stockbrot und Klöpfer zum selber grillen, etwas zu trinken und einem schönen Feuer, um den Winter zu vertreiben.

Efringen

Die Wellenbuben des Schützenvereins laden zum Fasnachtsfeuer auf dem Efringer Ölberg ein.

Das Feuer wird am Sonntag, 1. März, bei Dunkelheit angezündet. Für die Bewirtung ist gesorgt.

Egringen

In Egringen wird das Fasnachtsfeuer von der örtlichen Feuerwehrabteilung ausgerichtet. Am Samstag, 29. Februar, werden um 18.30 Uhr an der Linde auf der Betonstraße Fackeln an die Kinder verteilt. Für die Bewirtung ist gesorgt.

Huttingen

Das Fasnachtsfeuer findet in Huttingen am Sonntag, 1. März, statt, und wird von der Huttinger Feuerwehrabteilung ausgerichtet.

Eltern, die mit ihren Kindern am Fackelzug teilnehmen wollen, werden gebeten, sich gegen 17.45 Uhr am Feuerwehrhaus einzufinden. Nach der kostenlosen Ausgabe von Fackeln wird sich der Fackelzug um 18 Uhr durch das Dorf zum Fasnachtsfeuer begeben. Es gibt Debreczinerwürste, Holzmacherschübling, Schinkenweckle, Glühwein und Kinderpunsch.

Kleinkems

Zum Fasnachtsfeuer in Kleinkems lädt die Feuerwehr für Samstag, 29. Februar, ein. Der gemeinsamen Fackelzug beginnt um 18 Uhr am Feuerwehrgerätehauses.

Für die Gäste gibt es Glühwein und andere Getränke sowie Schübling und Grillwürste.

Mappach

Die Freiwillige Feuerwehr Mappach und der Gesangverein „Eintracht“ Mappach laden alle Mappacher und Maugenharder für Sonntag, 1. März, zum Fasnachtsfeuer in Mappach ein. Treffpunkt für den Fackelzug ist ab 18.30 Uhr am Blumenplatz. Dort werden die Fackeln an die Kinder ausgegeben. Anschließend geht es gemeinsam in einem kleinen Fackelzug zum Fasnachtsfeuer. Für die Bewirtung ist im Festzelt gesorgt.

Welmlingen

Am Samstag, 29. Februar, wird in Welmlingen das Fasnachtsfeuer abgebrannt. Der Abend beginnt mit einem Fackelzug vom Feuerwehrgerätehaus auf den Kirchberg. Gegen 18 Uhr (bei Anbruch der Dunkelheit) ist Treffpunkt beim Feuerwehrgerätehaus – dort werden die Fackeln an die Kinder verteilt. Die Kinder erhalten dort ebenfalls einen Gutschein vom Orga-Team des Kinderumzugs für eine heiße Wurst und eine Limo.

Für die Bewirtung auf dem Kirchberg ist gesorgt. Scheiben sind an der Theke erhältlich. Es ist ein Festzelt vorhanden.

Wintersweiler

In Wintersweiler wird das Fasnachtsfeuer am Samstag, 29. Februar, auf dem Katzenberg oberhalb des Dorfes abgebrannt.

Treffpunkt ist bei Anbruch der Dämmerung, gegen 18.30 Uhr, auf dem Dorfplatz in Wintersweiler. Dort werden kostenlos Fackeln an alle Kinder abgegeben. Nach einem Fackelzug auf den Katzenberg wird das Fasnachtsfeuer angezündet.

Die Feuerwehr sorgt mit heißen Bauernwürsten, Wienerle und Gulaschsuppe sowie warmen und kalten Getränken für die Bewirtung beim Scheibenschlagen.

In diesem Jahr findet wieder die Krönung des Scheibenkönigs statt.

Eimeldingen

Die Feuerbuben Eimeldingen richten das Fasnachtsfeuer am Sonntag, 1. März, in Eimeldingen aus. Der Förderverein des Kindergartens St. Martin übernimmt die Bewirtung. Das Abbrennen des Feuers beginnt kurz nach 18 Uhr beim Fastnachtsfeuerplatz (Märkterstraße 60). Es gibt Grillwürste, Glühwein, Kinderpunsch, Wein und diverse kalte Getränke.

Es gibt die Möglichkeit, am Fastnachtsfeuerplatz für das „Schiibeschla“, Scheiben zu erwerben.

Treffpunkt für den gemeinsamen Fackellauf ist um 17.45 Uhr bei der Grünanlage Eulenspiegel (Denkmal Maschinenfabrik). Abmarsch ist um 18 Uhr. Die Guggemusik „Rebland Fetzer“ wird die Veranstaltung musikalisch umrahmen.

Die Fackeln werden von der Gemeinde gestellt.

Die Gemeinde Eimeldingen stiftet für jedes Kind unter elf Jahren, das am Fackelumzug teilnimmt, am Treffpunkt einen Gutschein für eine Grillwurst und ein Getränk.

Fischingen

In Fischingen wird das Fachnachtsfeuer am Sonntag, 1. März, abgebrannt.

Die Organisation und Bewirtung übernimmt die Freiwillige Feuerwehr Fischingen. Für die Bewirtung ist gesorgt.

Die Fackelausgabe beginnt um 18 Uhr am Rathaus.