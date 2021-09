Die Markgräfler Winzer eG spendet mit Hilfe ihrer Kunden 10 000 Euro an die Genossenschaftsstiftung des Genossenschaftsverbands, um so den von der Hochwasserkatastrophe betroffenen Winzern in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen zu helfen. Die Hochwasserkatastrophe in Deutschland hat große Zerstörung hinterlassen. Der Starkregen richtete in den Weinbergen der betroffenen Regionen große Schäden an, einige Weinbaubetriebe haben Haus, Hof, Maschinen und Vorräte verloren. Dabei ist der Markgräfler Winzer eG die Solidarität in diesem Ausnahmezustand besonders wichtig, heißt es in einer Mitteilung. Die Idee der Markgräfler Winzer war es, mit dem Verkauf des „Winzer für Winzer Gutedel-Pakets“, wovon eine Flasche mit dem „Winzer für Winzer“-Sonderetikett versehen ist, den Kollegen in den betroffenen Gebieten an der Ahr zu helfen. Der gesamte Erlös der verkauften Gutedel-Pakete wird den betroffenen Winzern zugutekommen. Die rasche Hilfe konnten die Markgräfler Winzer dank der schnellen und kostenfreien Unterstützung der Partner leisten. „Binz Verpackungen“ stellte Versandkartons zur Verfügung, „Krämer Druck“ bedruckte die Sonderetiketten und die Kommunikationsagentur „unknown?“ kreierte das Sonderetikett. „Ein besonderer Dank gilt vor allem unseren Kunden. Nur mit ihrer phänomenalen Unterstützung konnten wir diese stolze Summe spenden“, so Hagen Rüdlin, Geschäftsführender Vorstand der Markgräfler Winzer. Foto: zVg