Efringen-Kirchen: Hochzeit auf Raten

Der Rathaussaal in Egringen wird am Samstag, 2. November, sicherlich wieder gestürmt werden: Der Heimatabend steht an, auf den sich die Aktiven des Vereins seit vielen Wochen vorbereiten. Damit das Gedränge nicht zu groß wird, gibt es eine Wiederholung am Samstag, 9. November. Bereits am gestrigen Freitagabend stand die öffentliche Generalprobe an.