Efringen-Kirchen Höchste Qualität in allen Registern

Entschluss fiel zu Beginn des ersten Lockdowns

Die Entscheidung, die inzwischen dritte CD der „Original Läufelberg Musikanten“ dieses Jahr aufzunehmen, fiel zu Beginn des ersten Lockdowns, erinnert sich der musikalische Leiter. Die CD sollte eine Möglichkeit bieten, dem Publikum in einer Zeit, in der Live-Auftritte nicht möglich sind, im Gedächtnis zu bleiben.

Fehlende Konzerte machen aber nicht nur dem Publikum, sondern auch den Musikern zu schaffen. Denn es fehlt das gemeinsame Hinarbeiten auf ein bestimmtes Ziel. Auch diese Lücke könnte durch die Aufnahmen geschlossen werden, so die Überlegung. „Die Idee, eine neue CD aufzunehmen, wurde von den Musikern dann auch sofort begeistert aufgenommen“, berichtet Grässlin.

Unmittelbar nach dem ersten Lockdown wurde der Probenbetrieb – natürlich ebenfalls unter Einhaltung der Hygiene-Vorschriften – im Egringer Vereinsheim wieder aufgenommen. Wenige Monate später erfolgten die Aufnahmen.

Polkas, Märsche, Jazz und Rock

Das Ergebnis ist beeindruckend. Neben typisch böhmisch-mährischen Polkas und Märschen, die das Herzstück des Repertoires der Gruppe bilden, bietet das Album auch Ausflüge in anderer musikalische Gefilde. Beim Stück „Dixiezauber“ perlen virtuos fließende Linien im synkopierten Jazz-Rhythmus aus der Klarinette von Marc Braun, unterlegt von einem geschmeidigen und schmissigen harmonischen Fundament.

Im titelgebenden „Genieß’ Dein Leben jeden Tag“ legen sich die Gesangsharmonien von Ronja Frey und Siegfried Pabst sanft auf einen beschwingten Polka-Tanz.

„My Dream“ kommt im Stil einer Rock-Ballade daher, samt pulsierendem Schlagzeug-Beat und harmonischer Modulation. Kurzum: Das Album ist abwechslungsreich. „Das war mir ein großes Anliegen“, sagt Grässlin, der für die Auswahl der Stücke verantwortlich zeichnet, dabei aber stets ein offenes Ohr für die Vorschläge der Musiker hat.

Finanzierung war eine Herausforderung

Grässlin legt zudem großen Wert darauf, dass stets neue Werke einstudiert werden. Die Kompositionen findet er über Verlage, Fachzeitschriften, soziale Medien oder einfach im Gespräch mit anderen Blasmusik-Begeisterten.

„Genieß’ Dein Leben“ besticht neben der Auswahl der Lieder auch durch den glasklaren Klang und die Spielfreude der Musiker, die in jedem Stück deutlich zu hören ist.

So hohe Qualität hat natürlich ihren Preis. „Die Entstehung der CD war mit hohen finanziellen Belastungen verbunden“, beschreibt Grässlin. Auch dabei war Corona ein Faktor, mit dem man rechnen musste: Denn ursprünglich sei angedacht gewesen, die CD über die Einnahmen bei den verschiedenen Konzerten im Jahresverlauf zu finanzieren und erst im kommenden Jahr einzuspielen. Da es dieses Jahr aber keine Einnahmen aus Konzerten gab, musste die Finanzierung anderweitig gestemmt werden. Dabei sprangen die Musiker in die Bresche und gingen finanziell in Vorleistung, um das neue Album realisieren zu können. „Wir hoffen daher natürlich, dass sich die CD gut verkauft“, so der musikalische Leiter.

„Das ideale Weihnachtsgeschenk“

Die Chancen dafür sind nicht schlecht, denn die „Original Läufelberg Musikanten“ haben sich seit ihrer Gründung im Jahr 1984 in der Szene einen Namen gemacht. Musiker aus der gesamten Regio spielen inzwischen in der Formation. Hinzu kommt, dass die Festtage vor der Tür stehen. „Die CD ist das ideale Weihnachtsgeschenk“, sagt Grässlin und hofft, dass „Genieß’ Dein Leben“ dieses Jahr unter so manchem Weihnachtsbaum liegen wird.

Die CD „Genieß’ Dein Leben“ der „Original Läufelberg Musikanten“ kostet 17 Euro. Erhältlich ist sie auf der Homepage www.laeufelberg-musikanten.de, im Bauernladen Schopferer in Egringen und Eimeldingen sowie bei Manager und Musiker Marc Braun, Tel. 07628/941035.