Efringen-Kirchen Höherer Mindestlohn sorgt Bauern

Gezahlt wird bei ihm der Mindestlohn – zum Einstieg, wie Kevin Brändlin betont. Vorarbeiter, Gruppenleiter und Helfer, die besonders viel pflücken, bekämen mehr. Brändlin hofft jetzt, dass die Preise im gleichen Maß ansteigen wie die Löhne und dass der regionale Obstbau nicht nicht „hinten runterfällt“. Persönlich sei er relativ zuversichtlich, dass sein Betrieb auch mit der neuen Herausforderung leben kann. „Wir haben das immer irgendwie hingekriegt“. Seine Strategie: Mehr Wertschöpfung zu erzielen, in dem man mehr selbst in die Hand nimmt auf dem Hof, etwa die Vermarktung. Sorgen macht er sich um die genossenschaftlich organisierten Landwirte und Winzer. „Genossenschaftsproduktion, so wie sie meine Eltern früher gemacht haben, das würde heute nicht mehr gehen“, sagt er. Für das Genossenschaftsmodell sei diese Entwicklung ein riesiges Problem, da die Auszahlungen an die Genossenschafter nicht mehr den Kosten entsprächen, die diese aufbringen müssen. Dies würde vor allem die kleinen Betriebe treffen, von denen bereits viele aufgegeben hätten – „und das wir wahrscheinlich leider so weitergehen“, fürchtet er. Vor allem um die jungen Betriebe, die viel investiert haben, etwa in Spargel oder Obstanlagen, und jetzt mit steigenden Kosten konfrontiert werden, sorgt sich Heinz Kaufmann, Landwirtschaftsmeister und BLHV-Kreisvorsitzender aus Efringen-Kirchen. Neben den Lohnkosten setzten auch die steigenden Energiekosten die Landwirte zunehmend unter Druck. Deshalb müssten die Preise steigen, letztendlich drehe man sich aber so im Kreis, stellt Kaufmann fest.

Am Mittwoch hat das Bundeskabinett beschlossen, den Mindestlohn zum 1. Oktober auf zwölf Euro zu erhöhen. Was für viele Beschäftigte eine gute Nachricht ist, macht den Landwirten Sorgen. So wendete sich am Mittwochmittag Bernhard Bolkart, der Präsident des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbands (BLHV) mit einer kritischen Stellungnahme an die Presse. “Ein Mindestlohn von zwölf Euro ist für unsere südbadischen Sonderkulturbetriebe nicht leistbar“, heißt es darin. Steigende Lohnkosten müssten mit steigenden Erzeugerpreisen einhergehen, was bisher nicht der Fall sei. Mit der bereits beschlossenen Erhöhung von 9,85 Euro um 8,6 Prozent auf 10,45 zum 1. Juli 2022 bedeute die erneute Steigerung eine weitere Lohnerhöhung von 15 Prozent innerhalb nur eines Jahres, welche die Betriebe stemmen müssten, kritisiert der BLHV-Präsident. Der Lohnaufwand fresse die Liquidität der Betriebe auf und verhindere Investitionen.