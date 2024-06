Nach zehn Jahren Pause beteiligt sich der Obsthof Schörlin am Tischliweg 40 wieder an der landesweiten Aktion „Gläserne Produktion“. Markus Schörlin, Gärtnermeister der Fachrichtung Obstbau, und seine Frau Christine gewähren im Rahmen eines großen Hoffests, Sonntag, 9. Juni, ab 10.30 Uhr, einen Blick hinter die Kulissen ihres Familienbetriebs und geben Einblick in ihre Arbeit.