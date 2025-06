Ein 66-jähriger Pkw-Fahrer kam bei Starkregen und regennasser Fahrbahn am Montag auf der A 5 zwischen Basel und Freiburg ins Schleudern und kollidierte mit der Schutzplanke. Es erwischte ihn kurz vor der Anschlussstelle Efringen-Kirchen, weil er vermutlich zu schnell unterwegs war, schreibt die Polizei. Zunächst kollidierte er mit der linken Mittelschutzplanke, schleuderte quer über beide Fahrstreifen und kollidierte dann mit der rechten Schutzplanke, wo das Fahrzeug zum Stehen kam. Es wurde niemand verletzt. Durch den Unfall wurden acht Schutzplankenelemente beschädigt. Am Fahrzeug sei ein Schaden von etwa 70 000 Euro entstanden. Neben dem Rettungsdienst, der Feuerwehr und der Polizei waren auch die Autobahnmeisterei sowie zur Fahrbahnreinigung eine Spezialfirma im Einsatz. Durch die Unfallaufnahme kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen in Fahrtrichtung Norden, heißt es.