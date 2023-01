Efringen-Kirchen Holger Propfe wechselt Fraktion

Efringen-Kirchen - Gemeinderat Holger Propfe hat in der Gemeinderatssitzung am Montag erstmals in den Reihen der Fraktion CDU/Unabhängige Platz genommen. Zum Fraktionswechsel hat sich der parteilose Rat entschlossen, weil ihm die politische Vereinnahmung der zurückliegenden Bürgermeisterwahl nicht gefallen habe, erklärte er auf Nachfrage.