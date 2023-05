Efringen-Kirchen Holla, holla d’Uffertbrut isch do

Dort kommt als Gegenspieler des Frühlings – das Uffertbrütli verkörpert als weibliches Element den Frühling und die Fruchtbarkeit – der in Stroh vermummte „Hisgier“ dazu. Als Symbol des Winters kämpft dieser gegen den „Frühling“. Der „Hisgier“, das Wort geht in Teilen auf mittelhochdeutsch „ungehiure“ für Ungeheuer zurück, wird dieses Jahr auch in Buggingen durch die Straßen ziehen.

In Wintersweiler belebten Maya Jehle und Eltje Schmidt-Werhlin den Uffertbrütli-Umzug 2013 neu. Sie halten die Tradition in Ehren. Das erste Kinder-Brautpaar waren 2013 übrigens Mayra Schmidt und Mika Jehle.

Eier-Gaben sind im Mai ein Fruchtbarkeitssymbol

„Wobei es übrigens nie schwer ist, Mädchen zu finden, die mitmachen – bei den Jungen gibt es weniger Begeisterung, sich in Schale zu werfen“, berichtet Kammerer amüsiert. Die Ortsvorsteherin hofft für die Kinder auf „ganz viele Zuschauer an der Strecke“ sowie reichlich essbare „Gaben“ an die Kinder. „Traditionell bekommen die Kinder, zumindest von älteren Bürgern oft Eier überreicht, denn auch Eier sind ein Fruchtbarkeitssymbol“, weiß Kammerer.

Die Eier werden nach dem Umzug zu Waffeln „verbacken“. In diesem Jahr ist Mathilda Graf das Uffertbrütli – ihr Bräutigam ist Julius Lang, verrät die Ortsvorsteherin schon mal.

Drei Kränze wurden nun gebunden, die dann als Dorfschmuck im Dorf verteilt werden, zum Beispiel an den Dorfbrunnen. Unter einem schönen opulenten Bogen werden die Kinder durchs Dorf laufen und dabei den Text „Holla, holla d’Uffertbrut isch do, wers nüt glaubt soll use cho, chömmet go das Brütle bschaue, bschaue dir das Brütli nüt, so läbe dir am Pingstdag nüt, holla, holla....“, singen.

Start des Uffertbrütli-Umzugs ist an Christi Himmelfahrt um 9.30 am Rathaus. Nach Abschluss des Umzugs werden im Rathausinnenhof Waffeln gebacken.