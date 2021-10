Efringen-Kirchen Holz in allen Variationen

Exotische Hölzer

Für seine kleinen und großen Kunstwerke verwendet der Isteiner verschiedene Hölzer, beispielsweise Pappel, Eiche oder Akazie. Unter den ausgestellten Werken befindet sich auch ein Exponat aus dem matt schimmernden, cappuccinobraunen Holz eines Mammutbaums.

Kunst für den guten Zweck

Die Werke sind auf Tafeln angebracht und mit einem Preisschild versehen. Gefällt ein Stück, kann der Betrachter das Holzkunstwerk mitnehmen. Zuvor jedoch sollte er den angeschriebenen Preis in ein auf dem Tresen der Mediathek stehendes dickes Sparschwein werfen. „Die Leute machen das in der Regel“, sagt Eyhorn. Bei seiner ersten Ausstellung in der Mediathek vor zwei Jahren sei so ein Gesamterlös in Höhe von 659 Euro zusammen gekommen.

Dieses Geld spendete Eyhorn an die Mediathek zur Anschaffung von Kinder- und Jugendbüchern.

Sterne in allen Variationen, an Stäben festgeklebt, zum Aufhängen oder in ein Bild integriert finden sich überall. Im vergangenen Jahr waren 150 Holzsterne von Helmut Eyhorn an den Christbäumen in der Isteiner Kirche zu bewundern.

Auch Weihnachtsbäume, teilweise dreidimensional gestaltet, oder Engel sind ausgestellt.

Zum Schmunzeln bringt den einen oder anderen Betrachter der Aufhänger für den „Haussegen“, der schief hängt. Aber auch verschiedene Mobile, Katzenbilder und Eisbären sind zu sehen, eben für jeden Geschmack etwas.

„Ich mag es, mit Holz zu arbeiten“, sagt Eyhorn. Die warmen Farben, die Strukturen, beispielsweise beim Rebholz oder dem Holz eines alten Schindelbocks, faszinieren Eyhorn. Und, solange es Spaß macht, will er weitermachen. Erst, wenn es zu einer Verpflichtung werde, sei der Zeitpunkt zum Aufhören gekommen.

„Die Resonanz wird wieder sehr groß werden“, stellt die Leiterin der Mediathek, Juliane Blum, fest. Ihr gefallen die Arbeiten von Eyhorn, deshalb kauft sie selbst immer wieder eines der kleinen Holzkunstwerke als Zusatz für Blumen- und Weinpräsente.