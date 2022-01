Istein. Ein Hund dürfte am Donnerstagvormittag einen Einbrecher im Efringen-Kirchener Ortsteil Istein vertrieben haben. Die teilte das Polizeipräsidium in Freiburg mit. Zwischen 10.45 und 12.10 Uhr wurde an einem Haus am Ortsrand Isteins die Scheibe an der Hauseingangstüre eingeschlagen. Die Polizei nimmt an, dass der im Haus befindliche Hund mit seinem Erscheinen und Bellen die mutmaßlichen Einbrecher abgeschreckt hat.