Efringen-Kirchen „Ich bin eine Teamplayerin“

Bevor ich 1990 nach Welmlingen kam, lebte ich in March-Buchheim im Breisgau. Ich studierte in Freiburg Politikwissenschaft, Germanistik und Geschichte und war danach zunächst an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl tätig. Weil mir Politikwissenschaft allein zu theoretisch war, kandidierte ich für den Gemeinderat in March. Mit 25 Jahren und als jüngstes Ratsmitglied zog ich in das Kommunalparlament ein. Zehn Jahre gehörte ich dem Gemeinderat an. Das war eine wichtige Erfahrung und der Einstieg für meine weitere politische Karriere. Zudem war ich im Breisgau-Hochschwarzwald Kreisvorsitzende der Frauenorganisation Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen (ASF). In dieser Zeit entstanden die Kontakte zum Kreis Lörrach.