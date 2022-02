Efringen-Kirchen „Ich bin geduldiger geworden“

Frage: Was bleibt zu tun?

Die Neukonzeption des Nahverkehrs im gesamten Landkreis steht noch aus. Das ist allerdings etwas, was die Gemeinden nicht am eigenen Lagerfeuer aushecken. Die ursprüngliche Idee mit einer eigenen Buslinie ist bekanntlich gescheitert; aber wir bleiben mit dem Landkreis an dem Thema dran: Wie bekommen wir die Leute hin zu den Anknüpfungspunkten des öffentlichen Lebens?

Frage: Wie sieht es aus mit der Belebung des Ortszentrums, die immer mal wieder ins Gespräch kommt?

Das sagt sich schnell dahin. Dabei ist doch fast alles da. Dass jetzt der Optikerbetrieb schließt, hat rein wirtschaftliche Gründe. Wir sind auch keine klassische Innenstadt, sondern das Versorgungszentrum für die umliegenden Orte, und als solches ziemlich gut ausgestattet, wie ich meine. Auf dem Rathausplatz finden im Sommer Konzerte und Veranstaltungen statt. Jetzt noch eine Eisdiele – das wäre der Knaller!

Frage: Was sind die besonderen Herausforderungen in einer Gemeinde wie Efringen-Kirchen?

Eine Besonderheit ist die Vielzahl von Teilorten, mit ihren völlig unterschiedlichen Eigenheiten. Das macht es oft schwierig, eine gemeinschaftliche Stimme zu finden. Da hilft es nur, einen gemeinsamen Weg zu suchen und Gesprächs- und Kompromissbereitschaft zu zeigen.

Frage: Welche Eigenschaften sollte man als Bürgermeister noch mitbringen?

Ein großes Maß an Toleranz und Stressresistenz, gleichzeitig aber auch Empathie. Sie müssen sehen, es handelt sich um eine relativ große Gemeindeverwaltung mit vielen Themen, die beackert werden müssen. Das ist ein arbeitsreiches Feld. Hinzu kommt: Als Bürgermeister ist man nicht nur politische Gestalt, sondern auch Person des öffentlichen Lebens. Aber: Wer das eine will, der muss das andere eben mögen. Das ist gewissermaßen das „Salz in der Suppe“ dieses Amts: das Vereinsleben, der soziale Zusammenhalt, der vor allem auch nach Feierabend gepflegt wird. Um informiert zu sein, kann man sich nicht um 16 Uhr zurückziehen. Es ist ein 24/7-Job, bei dem man auf Unterstützung durch Freunde und Familie enorm angewiesen ist.

Frage: Und was sind die schönen Seiten dieses Berufs?

Das Schöne ist der Abwechslungsreichtum und die ausgesprochene Fülle an Aufgaben, zugleich bringt das auch die meiste Mühe mit sich. Da beginnt ein Tag um 8.45 Uhr mit einem Personalgespräch im Hauptamt, um 9.10 Uhr geht es weiter zu Paragraf 2b des Umsatzsteuergesetzes, um 9.40 Uhr folgen Grundstücksgeschäfte, um 10.15 Uhr dann ein Gespräch zu einem Falschparkerproblem und so weiter. Da ist Multitasking gefragt. Es ist jedoch immer interessant und liebenswert, wenn man darauf steht. Ein Pluspunkt für mich: Ich habe jeden Tag mit Menschen zu tun. Die Tage verlaufen mal mehr, mal weniger befriedigend. Eine gewisse Resilienz, auch persönlichen Angriffen gegenüber, sollte man also schon mitbringen. Und man darf über all dem die Verantwortung für die eigene Familie nicht außer Acht lassen.

Frage: Schreiben Sie Ihre Reden selbst?

Ich schreibe alle Reden selbst. Das macht mir wahnsinnigen Spaß. Da versuche ich, dem Anlass angemessen, mit leichtem Augenzwinkern den richtigen Ton zu treffen. Ich möchte den Bürgern den „Bammel“ vor Honoratioren nehmen. Als Bürgermeister muss ich aber auch meine Sicht der Dinge darstellen können. Ich mag gar nicht, wenn Kommunalpolitik über die Medien gemacht wird. Wenn jemand ein Problem hat, soll er anrufen und erhält, wenn nötig, noch in der gleichen Woche einen Gesprächstermin. Ich pflege durchaus eine Kultur des Zuhörens. Was ich nicht garantieren kann, ist, dass das Gespräch immer das gewünschte Ergebnis hat (lacht).

Frage: Wie stehen Sie zum Thema Transparenz und Offenheit?

Beides ist unverzichtbar für die Akzeptanz unseres Handelns in der Öffentlichkeit. Wir sind eines der Rathäuser in der Region, welches auch in den Lockdowns immer offen war; nur eben mit Termin. Auch sonst orientiere ich mich strikt am demokratischen Grundprinzip: Gemeinderatssitzungen finden bei uns immer in Präsenz statt, weil es einfach wichtig ist. Ich beobachte ein erodierendes Verhältnis mancher Leute zur Politik. Angesichts dessen dürfen wir uns nicht auch noch hinter verschlossene Türen zurückziehen!

Frage: Wie hat sich die Corona-Pandemie auf ihre Arbeit ausgewirkt?

Um es kritisch zu formulieren: Da ist eine dynamische Entwicklung auf eine den Herausforderungen nicht gewachsene Landesregierung und –verwaltung getroffen. Ständig wurden und werden neue Vorschriften verhängt. Wir versuchen jeden Tag, immer ein Stück für die Stuttgarter vorauszudenken und Entscheidungen rechtzeitig vorzubereiten. Dennoch: Als Kommunen, sozusagen an der Basis, bekommen wir die Unbill der Bürger direkt ab. Das liegt an der Kontrollfunktion, die wir mit dem Polizei- und Ordnungswesen ja auch innehaben.

Frage: Wenn Sie selbstkritisch auf die vergangenen Jahre schauen – gibt es etwas, was nicht gelungen ist?

Was ich anfangs völlig unterschätzt habe, ist die Zähigkeit kommunaler Planungsprozesse. Manches ist noch nicht zufriedenstellend gelöst, etwa die Verkehrsanbindung „über den Berg“. Da sind wir Gemeinden im südlichen Markgräflerland gerade dabei, gemeinsam zu planen. Eine weitere große Einschränkung: Große Projekte bedürfen großer Geldmengen. Das gilt auch für Investitionen, die keiner sieht, wie Regenüberlaufbecken zur Entwässerung bei einer wachsenden Bevölkerung.

Frage: In der Neujahrsrede der Fraktionen wurde die Frage der Führungskultur angesprochen. Wie stehen Sie dazu?

Ich bin deutlich geduldiger geworden und habe mir ein dickes Fell zugelegt. Ich kann mich ja nicht jedes Mal aufregen, wenn jemand etwas Kritisches sagt. Gleichzeitig bin ich kein Mensch, der nicht zur Selbstreflexion neigt. Ich finde, wir haben ein gutes Arbeitsklima hier im Rathaus. Ich nehme Leute ernst, denen ich nicht auf Schritt und Tritt hinterherlaufen und sie dauernd kontrollieren muss. Fehler passieren; auch mir. Man muss nur offen und rücksichtsvoll damit umgehen können.

Frage: Welche Rolle spielt das Ehrenamt?

Beim Impfen ist uns, denke ich, eine gute Zusammenarbeit gelungen zwischen Verwaltung und Ehrenamtlichen, in enger Zusammenarbeit übrigens auch mit dem Rektor des Schulzentrums, der auf die Nutzung der Halle zeitweise verzichtet hat. Auch die „Lebendige Nachbarschaft“ habe ich immer unterstützt und werde das auch weiter tun. Ich finde es gut, wenn sich die Bürger einbringen. Ich bin kein Freund von: Der Bürgermeister oder „die Gemeinde“ soll mal machen. Die Gemeinde ist ja kein Vollversorgungsdienstleister. Aber, wie gesagt, die Zusammenarbeit mit den Vereinen und insbesondere auch der Feuerwehr läuft gut.

Frage: Wie steht es um die Finanzen der Gemeinde Efringen-Kirchen?

Nach derzeitigem Stand der Dinge haben wir da etwas Beinfreiheit. Damit es so bleibt, müssen Gemeinderat und Verwaltung Einsparpotenziale ermitteln und aktivieren. Reich wird man nicht durchs Ausgeben. Wir sind auf auskömmliche Zuweisungen vom Bund und vom Land Baden-Württemberg angewiesen. Die Steuerverwaltung muss sich mehr zurückhalten, denn wir leben nicht von Gebühren, sondern von hinreichend sicheren Gewerbe- und Einkommenssteueranteilen.

Frage: Was schätzen Sie an der Region?

Einerseits den regelmäßigen Neid von Freunden, dort zu leben, wo andere Urlaub machen. Andererseits kommt mir das Naturell der Menschen hier entgegen.