Efringen-Kirchen: Im Dienst für die Allgemeinheit

Beim Dorfhock gab es im Mai ein Feuerwerk. Foto: Daniel Hengst

Die Blaulicht-Nacht am Samstag beginnt ab 18 Uhr. Die Besucher können in und außerhalb des Festzeltes sowie an einem Bier- und Weinbrunnen und einer Bar feiern. Es wird bei dem stimmungsvollen, geselligen Festabend Live-Musik und Tanz geboten mit Mario Stracuzzi und seiner Band „Mario-Nettes“. Hunger und Durst braucht an beiden Tagen auch niemand haben, denn die Feuerwehrleute und ihre Helfer sorgen für eine ausreichende Verpflegung.

Blaulicht-Tag

Der Blaulicht-Tag am Sonntag rund um die Wolferhalle und das Blansinger Gerätehaus beginnt ab 10.30 Uhr mit Schauübungen der Feuerwehr Efringen-Kirchen. Die Abteilungen Egringen, Huttingen, Mappach und Welmlingen demonstrieren laut Markus Geugelin mit einer alten Handdruckspritze, einem TS-Anhänger, einem Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) sowie einem Mittleren Löschfahrzeug (MFL), wie sich in 150 Jahren das Löschwesen entwickelt und verändert hat. Von 13 bis 16 Uhr präsentieren die Blansinger Floriansjünger zehn verschiedene Einsatzfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehren sowie Sonderfahrzeuge von Werkfeuerwehren aus dem Landkreis Lörrach. Und die First Responder Efringen-Kirchen zeigen, wie lebensrettende Erstmaßnahmen bei Un- und Notfällen eingeleitet werden, bevor Rettungsdienst und Notarzt eintreffen.

Nachwuchs gesucht

23 Aktive stehen derzeit in den Reihen der Blansinger Jubiläumswehr. Zum Vergleich: 2009 zählte die Blansinger Abteilungswehr noch 30 Aktive, davon zwei Frauen. „Es könnten ruhig noch ein paar Aktive mehr sein. Auch über Frauen würden wir uns freuen“, sagt Markus Geugelin. Der engagierte Abteilungskommandant, der hauptberuflich die Werksfeuerwehr DSM in Grenzach-Wyhlen leitet, hat sich gefreut, dass nach dem Festakt im Mai spontan zwei junge Leute der Blansinger Feuerwehr beigetreten sind. Neben den Aktiven gibt es noch eine Altersmannschaft, der zwölf Mitglieder angehören, während vier junge Blansinger in der Jugendfeuerwehr aktiv sind.