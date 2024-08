Efringen-Kirchen: Im Dorf bekannt und vernetzt

Jörg Weiß ist der neue Ortsvorsteher in Welmlingen. Foto: Siegfried Feuchter

„Ich habe keine Berührungsängste“, sagt der erfahrene Ortspolitiker, dem seine Aufgaben Spaß machen. Was auf ihn in seinen neuen Funktionen zukommt, kann er gut abschätzen: „Es werden einige zusätzliche Termine sein, ich werde stärker gefordert sein“, sagt Jörg Weiß lächelnd, der es auch zu schätzen weiß, dass er in der ersten Phase seines neuen Amts, falls nötig, jederzeit auf die Unterstützung durch seinen Vorgänger bauen kann.

Bürgernähe ist für den 50-Jährigen selbstverständlich, weshalb er die Bürgersprechstunden im Rathaus, derzeit donnerstags von 18 bis 20 Uhr, beibehalten wird. Er wolle über die Sprechstunden hinaus für Bürgeranliegen jederzeit Ansprechpartner sein. Das gute Miteinander im Ortschaftsrat hat er all die Jahre geschätzt. Dass dies so bleibt, dafür will sich Jörg Weiß weiterhin einsetzen. Ohnehin hält er in einer Flächengemeinde wie Efringen-Kirchen die Existenz von Ortsvorsteher und Ortschaftsrat für notwendig, da sie mit den örtlichen Begebenheiten und den Problemen am besten vetraut seien.

Welmlingens Ortsvorsteher und Gemeinderat weiß um die schwierige Finanzlage der Gemeinde und ist sich bewusst, dass den Kommunen „von oben“ immer mehr Aufgaben aufgedrückt werden. Deshalb könne er als Realist sehr wohl zwischen Wunsch und Wirklichkeit unterscheiden und wolle die bevorstehenden Themen pragmatisch angehen.