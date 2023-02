Efringen-Kirchen Im Rebland ist närrische Zeit

Montag, 20. Februar: Am Rosenmontagabend folgt der Nachtumzug, ebenfalls mit über 300 Hästrägern. Der Rundweg startet um 19.31 Uhr an der Festhalle. Über den Basler Weg, vorbei am Rathaus geht’s wieder zurück zur Festhalle, wo Stände und ein Bierbrunnen warten.

Mittwoch, 22. Februar: Den Abschluss am Aschermittwoch bildet die Schlüsselrückgabe an Ortsvorsteherin Daniela Britsche, verbunden mit dem traditionellen Fischessen in der Festhalle, Beginn 18.30 Uhr.

Efringen-Kirchen

Am „Schmutzige Dunschdig“, 16. Februar, will die Guggemusik „Zieefägge“ einen Hemdglunkiumzug in Efringen-Kirchen anführen.

Kinderfasnacht

In Blansingen, Huttingen, Welmlingen und Wintersweiler ziehen Kinder bei Hemdglunkiumzügen durchs Dorf. In Blansingen werden die Kinder des örtlichen Kindergartens am Donnerstag, 16. Februar, dem „Schmutzige Dunschtig“ ab 10 Uhr verkleidet auf den Straßen unterwegs sein.

In Huttingen ziehen die Kinder des Kindergartens am gleichen Tag ab 10.30 Uhr durch die Straßen des Dorfs. Und in Welmlingen geht es dann am Dienstag, 21. Februar, weiter mit Narri und Narro bei der Kinderfasnacht. Start ist um 14 Uhr für alle Kinder an der Halle in Welmlingen. Nach dem Zug durchs Dorf gibt es ein Treffen in der Halle.