In den Versammlungen der Gesamtfeuerwehr Efringen-Kirchen und den Abteilungen wurden Kommandanten und Stellvertreter gewählt. Die Wahlen wurden durch den Gemeinderat bestätigt. Bürgermeisterin Carolin Holzmüller bestellte die Gewählten in ihre Ämter. Diese sind Andreas Scherer (zweiter stellvertretender Kommandant) sowie in den Abteilungen Kommandant Markus Geugelin und Stellvertreter Mika Eichacker (Blansingen), Kommandant Fabia Lang (Efringen-Kirchen), Kommandant Bernd Medam und Stellvertreter Markus Schmid (Egringen), Stellvertreter Fabian Sätzler (Huttingen), Stellvertreter Daniel Weber (Istein) und Kommandant Steffen Heitzler (Kleinkems).