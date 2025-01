Efringen-Kirchen: In Welmlingen wird viel in Eigenregie umgesetzt

Starkes Engagement

Weiss freute sich über ein starkes ehrenamtliches Engagement im Dorf, dies werde unter anderem durch die Entstehung der Festplatzüberdachung, Hofbefestigung und Kühlhausanbau bestätigt, welches in den vergangenen Jahren in Eigenregie auf dem Rathausplatz durchgeführt worden seien.

Foto: Rolf Mück

Insgesamt 13 öffentliche Veranstaltungen habe es im Jahr 2024 im Dorf gegeben, veranstaltet von Brauchtumspflegeverein, Bulldogfreunden, Schützenverein, Ortschaftsrat, und Feuerwehr. Hinzu kämen, nach Weiss’ Worten, soziale Engagements der „Jungrentner“, der „Spielegruppe“ und der „Frauenturngruppe“.

Ausblick aufs Jahr 2025

Im gerade erst begonnen Jahr würden mehrere Veranstaltungen und Termine anstehen, erklärte Weiss in seinem Ausblick. Jeden ersten Donnerstag ab dem 9. Januar finde der Spielenachmittag in der Welmlinger Halle statt. Das Fasnachtsfeuer wird demnach am Samstag, 8. März. abgebrannt. Die Jahresfeier des Schützenvereines mit Theaterstück findet am Samstag, 22. März, statt, und aufgrund der Beliebtheit der Theatergruppe wird die Aufführung am Sonntag, 23. März, sowie am Samstag, 29. März, wiederholt. Das Maifest mit Maibaumstellen wird am Mittwoch und Donnerstag, 30. April und 1. Mai, veranstaltet.