Efringen-Kirchen In Wintersweiler gibt es einen Adventsmarkt

Beim Besuch gilt die 3G-Regel

Bei Adventsmarkt wird die 3G-Regel gelten, legt die Ortsvorsteherin dar. Damit einher geht auch, dass der Bereich, auf dem die Veranstaltung stattfindet, eingezäunt wird. Ohne die 3G-Regel wäre es gegangen, wenn man auf die Kaffee-Stube verzichtet hätte. Das aber, so sagt Kammerer, habe man nicht gewollt. Denn es soll den Besuchern die Möglichkeit gegeben werden, beim Adventsmarkt auch gemeinsam in aller Ruhe und am Tisch ein Stück Kuchen zu essen. Das Motto „Dorfgemeinschaft beleben und erleben“ soll so langsam aber sicher wieder etwas in die Gänge kommen und auch ein klein wenig Normalität einkehren, so Kammerer.

Darüber hinaus wird es zur Weihnachtszeit auch die Aktion „Adventsfenster“ wieder im Dorf geben.