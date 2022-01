Efringen-Kirchen Intensive Gefühle in Töne umgesetzt

Expressiv und kontrastreich beginnt der 29-jährige Pianist das erste der drei Klavierstücke von Franz Schubert in es-Moll. Die dem Stück zugrunde liegende Schwermut gestaltet er mit mit ebenso intensiven, hier dunklen Farben wie die immer wieder durchbrechenden hellen, hoffnungsvollen Passagen. Auch das zweite Stück ist geprägt von Stimmungswechseln, Bereuter trägt es innig und immer wieder zu neuer Emphase ansetzend vor.

Schubert und Brahms stehen im Mittelpunkt

Der dritte, lebhaftere, zu Beginn fast volkstümlich anklingende Satz mündet bald in ein prägnant sich wiederholendes Viertonmotiv, gefolgt von teils stürmischen Synkopen. Auch wenn Schubert die drei Klavierstücke in seinem letzten Lebensjahr niedergeschrieben hat, handelt es sich dabei doch um das Werk eines relativ jungen Mannes, denn der Komponist wurde nur 31 Jahre alt. Vor dem darauffolgenden Stück, der Klaviersonate Opus 11, Nr. 2 „Élegie“, ergreift Bereuter die Gelegenheit, um das Publikum mit einem Gedicht Goethes, auf das Medtner sich bezieht, auf das Werk einzustimmen. Das Gefühl einer enttäuschten Liebe erscheint hier in meditative Melancholie und dynamische Kontraste umgesetzt.

Der zweite Konzertteil stellt mit seinen Drei Intermezzi op. 117 den Komponisten Johannes Brahms in den Mittelpunkt. Langsam und schwermütig entfaltet sich der erste Satz, mit dunkel-murmelndem Einstieg auch der zweite um sich dann nach und nach hin zu mehr Helligkeit und Transparenz weiterzuentwickeln. Einen „blinkenden Stern“, eine Spur von Hoffnung, wie sie Bereuter in seiner Moderation benennt, kann man hier schon erkennen.

Skrjabin als temperamentvoller Kontrast

Ein nachhallendes Statement gibt er aber mit seinem Schlusstück, der Klaviersonate Nr. 4 des russischen Komponisten Alexander Nikolajewitsch Skrjabin. Vom ersten Moment an nimmt dieses, laut Bereuter zu den schwierigsten Stücken für Pianisten gehörende Werk, in einer Art rhythmisch versetztem Galopp ein rasantes Tempo auf und entlädt sich zum Ende hin in ekstatisch gesteigerten Klangexplosionen von beeindruckender Lautstärke. Begeistert spendet das Publikum den verdienten Applaus.

Als treffende Zugabe spielt Bereuter das kurze Klavierstück „A la réminiscence“, eine weitere Kostprobe des von ihm erst vor kurzem entdeckten Komponisten Nikolai Medtner. Es würde ihn nun, nach dem von gewissen Vorgaben geprägten Korsett der Universität, reizen, auch einmal etwas ganz anderes zu machen als nur Klavier zu spielen, erläutert er nach dem Konzert seine Pläne für die Zukunft im Gespräch. Vielleicht erlaubt gerade die Corona-Pandemie, in der sich kaum Möglichkeiten für Konzerte bieten, ihm den nötigen Freiraum dazu.