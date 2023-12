Efringen-Kirchen: Irreguläre Einreisen sinken

Rund um die Uhr arbeiten

Die Bundespolizeiinspektion Weil wird seit dem Sommer 2022 durch weitere Einsatzkräfte der Bundespolizei unterstützt. Sie arbeiten rund um die Uhr an Zurückweisungen an der Grenze sowie an der Registrierung in der Bearbeitungsstraße. Nach aktuellen Zahlen der Bundespolizei gab es im Oktober an der Schweizer Grenze mit 2500 irregulären Einreisen rund zehn Prozent weniger als im September mit 2750. Im Gespräch wurde laut Mitteilung deutlich, dass die Einreisezahlen neben den Grenzkontrollen auch von Faktoren wie der Wetterlage, unter anderem im Mittelmeer, beeinflusst werden. „Die Grenzkontrollen binden hier viel Arbeitskraft der Bundespolizisten“, stellt Frey fest und dankte den Einsatzkräften.