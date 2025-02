Foto: sc

Zum Glück fehle nur noch eines, der Rathausschlüssel. Ortsvorsteherin Daniela Britsche stellte jedoch zwei Bedingungen, bevor sie den Schlüssel aus der Hand gab. „Ich will e suberi Fasnacht ha“, und „am Aschermittwoch, des isch klar, will ich suber butzt dann wider ha“. Drei mal rief die ganze Gesellschaft den Isteiner Narrenruf „Chlotze Rolli“, dann ging es mit Musik zur Halle, wo gemeinsam Hemdglunki gefeiert wurde. Ein DJ, die Ischteiner Guggemusik und die Zieefägge aus Efringen sorgten für allerbeste Feierlaune im Saal.

Unsere Empfehlung für Sie Fasnachtsauftakt im Rebland und im Kandertal Fotogalerie: Schmutzige Dunndschdig im Rebland und im Kandertal Im Rebland und im Kandertal haben am Schmutzige Dunnschdig Hemdglunki und Narren das Zepter übernommen.

Derweil leuchtete über dem Ort in großen Lettern „Istein“. Dies vor dem Hintergrund, dass das fasnächtliche Motto „Film und TV“ lautet. Einige Isteiner Narren hatten es sich in Anlehnung an den Schriftzug über „Hollywood“ nicht nehmen lassen, ihre Gemeinde ebenfalls so in Szene zu setzten.